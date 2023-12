M. Sérgio Pimenta , en tant que vice-président de la Société financière internationale (IFC) pour l’Afrique, dirige l’ensemble des opérations de conseil et d’investissement dans la région. À l’occasion de la COP28 qui s’est achevée récemment, M. Pimenta a bien voulu éclairer les lecteurs de La Nouvelle Tribune sur les enjeux du financement de la lutte contre les effets du changement climatique, au Maroc comme sur l’ensemble du continent africain.

La Nouvelle Tribune : Quel rôle joue IFC pour accompagner le financement privé et l’associer aux capitaux publics dans le développement de projets axés sur le climat ?

M. Sérgio Pimenta : Devant l’ampleur du défi climatique en Afrique et dans le monde, il est essentiel de conjuguer financements public et privé.

Car les besoins sont immenses. Rien qu’en Afrique, les coûts d’adaptation pourraient atteindre 50 milliards de dollars par an d’ici 2050 dans un scénario d’augmentation des températures de 2 °C, selon le Centre mondial pour l’adaptation (GCA). Dans le même temps, les coûts d’atténuation associés à la transition énergétique du continent devraient s’élever à environ 190 milliards de dollars par an jusqu’à 2030, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

Alors que 43% de la population africaine n’a toujours pas accès à l’électricité, il est impératif de tracer une nouvelle voie de développement pour le continent, associant progrès économique et social, innovations technologiques et investissements en faveur du climat.

Le secteur privé va devoir jouer un rôle central dans cet effort. Selon certaines estimations, le secteur privé devra répondre à 80% des besoins en investissements climatiques dans les marchés émergents et les économies en développement.

C’est là que la Société financière internationale (IFC) intervient. Parmi toutes les banques multilatérales de développement, nous sommes celle qui mobilise le plus de financement pour le climat. Nous investissons dans des projets liés à l’adaptation et l’atténuation du changement climatique, nous mobilisons des capitaux privés à grande échelle et nous intervenons pour réduire les risques liés au financement de ces projets.

Depuis la signature de l’Accord de Paris en 2015, nous avons accru de manière significative nos financements liés au climat. Nous avons ainsi triplé nos engagements annuels et multiplié par près de six les montants mobilisés. Nous avons créé un pipeline de nouveaux projets climatiques d’un montant total de 18 milliards de dollars dans plus de 100 pays.

En Afrique, nous avons mobilisé des financements verts pour 2,8 milliards de dollars, dont 1,5 milliard de dollars pour notre propre compte, au cours de notre exercice financier qui s’est terminé le 30 juin dernier.

Ces derniers mois, nous avons été particulièrement actifs au Maghreb dans le domaine climatique. Pour vous donner une idée concrète de nos projets, au Maroc, nous avons accordé en octobre un prêt vert de 45 millions d’euros en faveur de Ciments de l’Afrique (CIMAF) en vue de développer la production de ciment bas carbone en Afrique. Ce projet permettra de répondre aux énormes besoins du continent en infrastructures et en logements, qui nécessitent beaucoup de ciment.

Dans la même dynamique, nous avons signé un accord de financement de 106 millions de dollars, pour financer l’ambitieux programme de centrales solaires de l’Office Chérifien des Phosphates (OCP). Ces centrales fourniront de l’énergie aux opérations industrielles de l’OCP au Maroc, contribuant ainsi à réduire l’empreinte carbone du Groupe et à augmenter sa production d’engrais verts.

De même, nous avons signé en septembre dernier un cofinancement de 26 millions de dollars pour soutenir la société des Émirats arabes unis, AMEA Power, dans la construction d’une centrale solaire de 100 MWac/120MWp dans le gouvernorat de Kairouan, en Tunisie. Il s’agit de l’un des plus importants partenariats public-privé dans le secteur des infrastructures depuis plus d’une décennie en Tunisie, et c’est le premier projet solaire à grande échelle financé par le secteur privé dans le pays. Ce projet à fort impact permettra de diminuer le coût de la production d’électricité, de fournir une énergie propre et renouvelable aux habitants de la Tunisie, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de près de 100 000 tonnes par an et en accélérant la transition écologique du pays.

Outre l’aspect financier, la Banque mondiale et IFC publient des rapports sur le climat et le développement afin d’identifier, au niveau de chaque pays, les actions prioritaires à mettre en place pour réduire les émissions de carbone tout en soutenant le développement économique et social.

Nous venons tout juste de publier un rapport sur la Tunisie, qui souligne la nécessité de développer l’assurance agricole, d’améliorer la gestion de l’eau et de tirer parti du potentiel du pays en matière d’énergie renouvelable, notamment le solaire et l’éolien. L’an passé, le rapport sur le Maroc avait mis en exergue les opportunités dont dispose le Royaume pour devenir une plateforme industrielle verte, accroître la production d’énergie renouvelable et développer le secteur prometteur de l’hydrogène vert.

Tous ces travaux montrent que la lutte contre le changement climatique doit aussi être abordée sous l’angle des opportunités. La course mondiale vers la neutralité carbone offre au continent africain l’occasion de tirer parti de ses ressources naturelles, nécessaires à la transition vers l’énergie propre, et de se positionner sur de nouvelles niches industrielles telles que le recyclage des batteries de voitures électriques.

Quels sont les vecteurs pour la mise en place d’un environnement propice pour accélérer l’action climatique de l’Afrique ?

Comme indiqué précédemment, il est essentiel de mobiliser le potentiel du secteur privé, en tant que source de financement et d’innovation, dans la lutte contre le changement climatique. Mais pour atteindre cet objectif, il incombe aux gouvernements de définir des orientations et de mettre en place des politiques et des réglementations permettant au secteur privé d’être le fer de lance de cette transition.

A ce titre, nous saluons l’étape importante que le Maroc vient de franchir en rejoignant The Powering Past Coal Alliance (PPCA). Annoncée par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Madame la Ministre Leila Benali, en marge de la COP28, cette décision démontre l’engagement du Royaume à en finir avec la dépendance au charbon et à favoriser la production d’énergie propre afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Le Maroc est l’un des cinq pays africains à rejoindre cette alliance – avec le Sénégal, l’Éthiopie, l’Angola et l’île Maurice – et nous espérons que d’autres suivront.

Au-delà des engagements et de la bonne volonté, qui sont bien sûr extrêmement importants, les gouvernements doivent aussi mettre en place, comme vous l’avez dit, un environnement propice à l’action climatique. Pour cela, il est d’abord nécessaire de poursuivre les efforts visant à renforcer le climat des affaires afin de donner confiance aux investisseurs privés.

Il est aussi important d’envisager ces efforts en termes de projets concrets et commercialement viables. Cela passe notamment par la mise en place de cadres de partage des risques et d’incitations à la tarification du carbone. Bien sûr, il s’agit aussi d’encourager les investisseurs à se détourner des secteurs les plus polluants, en supprimant, par exemple, de manière encadrée les subventions aux énergies fossiles.

Par ailleurs, qui dit action climatique dit financement de la transition climatique. Le secteur financier a un rôle crucial à jouer dans cet effort. L’enjeu pour les acteurs financiers est double : c’est à la fois la capacité à mobiliser davantage de ressources, mais aussi et surtout la capacité à les mobiliser à une bien plus grande échelle. Pour cela, il est important d’accompagner le secteur financier pour lui permettre d’innover, notamment à travers la promotion d’instruments financiers durables.

C’est un domaine dans lequel IFC a une grande expertise, au Maroc en particulier. En 2016, nous avons soutenu l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) dans l’élaboration des guides relatifs aux obligations vertes, sociales et durables. En 2021, nous avons approfondi notre collaboration avec l’AMMC pour renforcer ses capacités en matière de reporting environnemental, social et de gouvernance (ESG).

Depuis lors, d’importants progrès ont été réalisés dans le Royaume pour promouvoir les instruments financiers durables. Aujourd’hui, les autorités travaillent à l’établissement d’un cadre permettant aux institutions financières de mieux gérer leur exposition aux risques climatiques. C’est la preuve qu’en associant les efforts des acteurs publics, privés et des partenaires au développement, il est possible de favoriser la création d’un environnement propice à l’investissement privé en faveur de la transition climatique.

Propos recueillis par Zouhair Yata

A propos de M. Sérgio Pimenta

Vice-président de la Société financière internationale (IFC) pour l’Afrique, Sérgio Pimenta dirige l’ensemble des opérations de conseil et d’investissement dans la région. Il est à la tête d’un portefeuille d’engagements de 15 milliards de dollars et d’une équipe de 700 personnes dont l’objectif est de mobiliser le secteur privé pour relever les défis urgents du développement dans les domaines de la finance, des industries manufacturières, de l’agroalimentaire, des services et des infrastructures.

Précédemment, M. Pimenta était directeur mondial pour les secteurs de l’industrie manufacturière, de l’agroalimentaire et des services à IFC. Il a également été, pendant trois ans à Hong Kong, directeur régional d’IFC pour l’Asie de l’Est et le Pacifique.

Plus tôt dans sa carrière à IFC, M. Pimenta a occupé des postes de direction dans les secteurs de l’industrie manufacturière, de l’agroalimentaire et des services dans la région Asie-Pacifique, dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, ainsi qu’à Washington.

M. Pimenta a rejoint le Groupe de la Banque mondiale en 1996 dans le cadre du Programme des jeunes professionnels, après avoir travaillé pour la direction du Trésor du ministère français des Finances ainsi que pour la Banque nationale de Paris (BNP).

De nationalité portugaise et française, M. Pimenta est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’École polytechnique de Paris et d’un diplôme de troisième cycle de l’École nationale des ponts et chaussées de Paris.

