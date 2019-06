PARTAGER Le Sens de Kenzi Tower, une expérience à vivre

Situé au 27éme étage du Kenzi Tower Hôtel Casablanca offrant une vue imprenable de la métropole, le restaurant Sens se veut un espace où l’art de la table et la passion culinaire sont au rendez-vous. Il reste à vrai dire l’une des meilleures tables de la capitale économique, du centre-ville en particulier. « Sa restauration offre une expérience unique alliant le meilleur de la cuisine méditerranéenne aux produits locaux. Ce délicieux restaurant vous accueille dans un cadre panoramique », dit-on auprès de Kenzi Tower, ajoutant que Sens propose des spécialités internationales en suivant le rythme des saisons, notamment des gouts revisités et contemporains. Au Sens, la cuisine est axée sur la qualité et la fraîcheur des produits alliant créativité dans les formes et volumes, ancré de goûts purs et simples. Une cuisine innovatrice et généreuse dans un cadre moderne et détendu qui offre un subtil mélange de tradition et d’innovation aussi bien dans sa cuisine que dans sa présentation.

Apprécié pour les déjeuners d’affaires express, les diners romantiques, les réunions familiales, les célébrations, ou encore un simple repas convivial, le Sens offre à tout à chacun la possibilité d’apprécier un repas somptueux dans cadre fabuleux aux prix mesurés. Une animation diverse, une cave à cigare ainsi qu’une sélection de vins internationale est mise à disposition des convives. Le SENS propose tout au long de l’année sa Formule Déjeuner Expresse. Une cuisine de Chef, avec un service Chrono, tel est le concept dans un monde où le temps est devenu plus précieux que jamais où bien manger rime avec payer cher. Les prix de cette formule propre au restaurant Sens, se veut des plus compétitifs, soit 200 Dhs.

LNT