Les travaux du Sommet Dakar 2 sur la souveraineté alimentaire, organisé sous le thème « Nourrir l’Afrique: souveraineté alimentaire et résilience », ont pris fin, vendredi à Diamniadio, 30 km de Dakar, par l’adoption de la « Déclaration de Dakar.

Le Sommet, tenu du 25 au 27 janvier au Centre international de Conférences Abdou Diouf (CICAD) à Diamniadio, a été marqué avec la participation de représentants d’une vingtaine de pays dont le Royaume du Maroc, représenté par une forte délégation conduite par le Chef du Gouvernement, M. Aziz Akhannouch.

L’événement a réuni les gouvernements, le secteur privé, les organisations multilatérales, les ONG et les scientifiques pour relever le défi croissant de la sécurité alimentaire en Afrique.

La délégation marocaine à ce Sommet comprenait également le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, le président-directeur général du Groupe OCP , Mustapha Terrab, le Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) Chakib Alj, le Directeur général du Fonds « Ithmar Capital », Obaid Amrane et l’Ambassadeur de SM le Roi au Sénégal, Hassan Naciri.

La cérémonie d’ouverture de cette deuxième édition du Sommet Dakar avait été présidée par le Chef de l’Etat Sénégalais, président en exercice de l’Union africaine (UA), Macky Sall, en présence du Président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina et du président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, de plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement et de représentants d’organismes internationaux. Organisé à l’initiative du Groupe de la Banque africaine de développement, du gouvernement du Sénégal et de la Commission de l’Union africaine, le Sommet Dakar 2 fait suite à la première édition tenue en 2015 qui avait permis de dessiner les contours de la stratégie Nourrir l’Afrique : la Stratégie pour la transformation agricole en Afrique (2016 – 2025).

Le programme du Sommet Dakar 2 comprenait des panels et tables rondes haut niveau ainsi que des sessions pour élaborer des «Pactes pour la fourniture de produits alimentaires et agricoles» pour chaque pays.

La cérémonie de clôture a été marquée par des allocutions du président de la République d’Irlande, Michael D . Higgings, du président de la Banque islamique du développement, Muhammad Sulaiman Al Jasser, du président de la BAD et du Premier ministre du Sénégal, Amadou Ba.

