Senard et Bolloré intronisés à la tête de Renault après la démission de Ghosn

Le patron de Michelin Jean-Dominique Senard a officiellement pris la présidence de Renault jeudi en remplacement de Carlos Ghosn, avec la volonté de ramener « la sérénité » au sein du constructeur après deux mois de secousses déclenchées par l’arrestation au Japon de M. Ghosn.

Aux côtés de M. Senard, Thierry Bolloré prend la direction générale du groupe au losange. L’Etat, premier actionnaire de Renault, souhaitait la mise en place d’un tandem à la tête du groupe.

« Il est important aujourd’hui de retrouver une forme de sérénité après les événements particulièrement extraordinaires que nous venons de vivre », a dit M. Senard à la sortie du conseil d’administration.

Le nom de Carlos Ghosn, qui avait démissionné mercredi soir, n’a pas été prononcé par le nouveau président.

« Ce groupe a été porté au niveau mondial par les dirigeants de Renault dans le passé les uns après les autres », a-t-il simplement dit.

M. Senard, qui aura 66 ans en mars, jouit d’une image de patron social et a les faveurs du gouvernement français alors que l’Etat est premier actionnaire de Renault avec 15% du capital et quelque 22% des droits de vote. Il va cumuler cette nouvelle fonction avec la présidence de Michelin jusqu’en mai, date à laquelle il avait prévu d’y laisser la main.

– « Un excellent président » –

M. Senard, qui s’est dit « très honoré », devra « proposer une gouvernance du groupe Renault et s’engager dans les discussions dans l’Alliance avec Nissan et Mitsubishi ». Il devient le nouveau visage d’une marque qui était depuis 2005 incarnée par Carlos Ghosn, incarcéré au Japon depuis plus de de deux mois.

L’arrestation de M. Ghosn a mis au jour des tensions entre les trois partenaires, qui forment le premier constructeur automobile mondial.

« Dans un contexte de transformation tout à fait extraordinaire du monde de la mobilité, nous ne pouvons être seuls, c’est pour ça que l’Alliance est totalement essentielle », a observé Jean-Dominique Senard.

L’ancien dirigeant libano-brésilo-français qui a démissionné de la présidence mercredi soir est visé par trois inculpations, pour abus de confiance et minoration de ses revenus aux autorités boursières entre 2010 et 2018 au titre de ses fonctions chez Nissan. Son procès, à l’issue duquel il risque jusqu’à 15 ans de prison, n’aura pas lieu avant des mois.

– « Nouveau chapitre » –

Quant à Thierry Bolloré, 55 ans, il assurait l’intérim depuis fin novembre, et représente la continuité au sein du groupe qu’il a rejoint en 2012, en provenance de l’équipementier Faurecia. Il est fin connaisseur de l’Asie et du Japon, un vrai plus à l’heure où les rapports futurs entre Nissan et Renault interrogent.

Le directeur général de Nissan Hiroto Saikawa a dit jeudi espérer « une meilleure communication » après plusieurs semaines « difficiles » depuis l’arrestation de Carlos Ghosn.

« Nous sommes ravis de pouvoir ouvrir un nouveau chapitre dans notre partenariat historique », a encore indiqué le dirigeant, qui avait auparavant martelé que l’alliance entre Renault et Nissan n’était « absolument pas en danger ».

La question de la présidence de cette alliance, numéro un mondial de l’automobile en 2017 avec 10,6 millions de véhicules vendus, dont 3,76 millions pour Renault et 5,81 millions pour Nissan, pourrait se poser à nouveau dans un futur proche.

Les statuts prévoient que le PDG de l’entité enregistrée aux Pays-Bas soit nommé par Renault, qui détient 43% de Nissan, alors que Nissan, qui possède 15% de Renault (mais sans droit de vote) et 34% de Mitsubishi, choisit le vice-président.

Mais Nissan pèse près de deux fois plus que Renault en Bourse et la situation génère des rancœurs au Japon, où certains estiment que la structure actuelle de l’alliance ne traduit pas le véritable poids de leur entreprise.

– Bonne santé financière –

Premier signe de détente entre les deux groupes jeudi: Nissan a annoncé la tenue d’une assemblée générale extraordinaire mi-avril pour entériner la révocation de M. Ghosn et nommer un nouveau dirigeant, une demande de Renault que son allié japonais repoussait jusque-là.

Carlos Ghosn lègue en tout cas une entreprise en bonne santé financière, dont il aura augmenté le volume des ventes mondiales de plus de 50% à près de 4 millions de véhicules (hors Nissan et Mitsubishi), en développant notamment le créneau du « low-cost » avec les marques Dacia et Lada.

Les prochaines semaines pourraient toutefois s’agiter sur le sujet des indemnités auxquelles il pourra prétendre après son départ de Renault.

« Je peux vous dire que nous serons extrêmement vigilants, comme actionnaires de référence, sur les conditions de départ qui seront fixées par le conseil d’administration », a affirmé à l’AFP le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire en marge du Forum économique de Davos.

LNT avec Afp