PARTAGER Un séminaire sur la mobilité durable organisé fin janvier à Casablanca

Le mercredi 31 janvier 2018, la Commune de Casablanca organise, en collaboration avec la division Moyen Orient et Afrique du Nord de l’Union Internationale des Transports Publics (UITP- MENA), un séminaire international sur la mobilité durable sous le thème « Promouvoir les transports publics à travers des politiques et des innovations efficaces ».

Ce séminaire, qui s’inscrit dans le cadre de la démarche environnementale volontariste du Maroc, a pour vocation d’exposer les mesures visant à réformer le secteur du transport, les tendances récentes en matière de gestion globale des déplacements urbains ainsi que les technologies et solutions innovantes en faveur d’une mobilité durable et environnementale.

Les panels programmés dans le cadre du séminaire exposeront des cas concrets de bonnes pratiques et de retours d’expérience présentés par des conférenciers de divers pays et de différents secteurs du domaine des transports publics à savoir, des consultants, des décideurs politiques, des Organismes Non Gouvernementaux, des chercheurs du milieu de l’innovation technologique, des bailleurs de fonds, des experts en véhicules hybrides et électriques, des autorités organisatrices Africaines, des opérateurs bus et rail, etc.

Depuis plusieurs années, le Maroc mène une politique dynamique de développement des relations économiques avec les pays d’Afrique. A l’occasion de la tenue de ce séminaire au Maroc, l’UITP-MENA collabore pour la première fois avec l’Union Africaine des Transports Publics (UATP) et des acteurs du transport de l’Afrique sub-saharienne. L’évènement représente ainsi une plateforme stratégique pour mettre en commun les expertises du continent autour des politiques de transport public et aborder le rôle clé des Agences et Autorités de transport en Afrique.

Contenu des orientations stratégiques du programme du séminaire tant au point de vue scientifique que géopolitique, cet événement se tient tout naturellement dans la ville de Casablanca qui a entamé depuis quelques années une refonte radicale de son infrastructure de mobilité. Cette démarche de développement, est appuyée par le Plan de Développement du Grand Casablanca, dont elle représente un pôle majeur de développement pour réussir la vision de la métropole à devenir un Hub Financier International, connecté et inclusif. Elle incorpore la construction d’un réseau global de transport en site propre à Casablanca qui comportera 76 km de lignes de Tramway et 22 km de lignes de BHNS à l’horizon 2022. Parmi les projets phares de mobilité durable à Casablanca, nous citons notamment le vaste projet de mise en place d’un système de régulation de la circulation et de vidéo-protection et la promotion d’une mobilité écologique grâce à la construction de pistes cyclables et à l’activation des mesures d’intermodalité.

Accueillie par la ville de Casablanca, cette édition du séminaire UITP-MENA représente une plateforme internationale d’expertise et un observatoire Africain du secteur des transports publics, ainsi que l’opportunité de faire connaitre à l’échelle mondiale les projets emblématiques de mobilité de la métropole Marocaine.

LNT avec CdP