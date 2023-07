Le Séminaire sur la capitalisation du Projet d’entrepreneuriat vert « FaranEco » de fours à Hautes Performance Énergétique a eu lieu mardi à Rabat.

Selon un communiqué de Geres Maroc, cette rencontre a été une occasion de se pencher sur les différentes étapes de ce projet, de mettre en exergue les freins et les leviers de développement du projet et d’approfondir quelques perspectives avec les différents acteurs présents.

Lancé en 2016 par Geres, une ONG de développement international, le projet « FaranEco » s’est donné pour ambition de développer des fours à Haute performance énergétique, avec pour objectifs d’impliquer au moins trois industriels marocains et de commercialiser sur le marché des produits HPE permettant d’économiser 30 à 50% d’énergie, indique le communique, ajoutant qu’il a aussi contribué à la structuration et au développement de la filière des fours à gaz au Maroc et de sensibiliser le consommateur marocain et les différentes parties prenantes à l’efficacité énergétique.

En effet, cette action s’inscrit en cohérence avec les engagements du Maroc en faveur de la lutte contre les changements climatiques, relève la même source. Les fours labellisés FaranEco sont ainsi identifiés grâce à l’apposition du label « FaranEco » sur les produits, précise Geres, faisant savoir que le partenariat avec trois industriels marocains représentant plus de 50% du marché formel de la fabrication des fours à gaz au Maroc, a permis la création du Label « FaranEco » qui certifie la qualité et l’efficacité énergétique du four grâce à la mise en place d’un cahier des charges strict.

D’après Geres, « FaranEco » a été prévu et mené sur trois phases. La première phase (2016-2018) du projet a été largement consacrée à la R&D (Recherche et Développement) pour la conception de fours domestiques à Haute performance energétique (30 à 50% d’économies de gaz d’après les tests réalisés en usine et les enquêtes auprès de 100 utilisateurs et utilisatrices).

Sa deuxième phase (2018-2020) a été concentrée sur le développement de produits destinés aux professionnels et aux semi-professionnels, alors que sa troisième et dernière phase (2021-2023) a pour objectif de disséminer de façon plus massive la production et la commercialisation des fours « FaranEco ».

Pour un changement sociétal ambitieux, le Geres encourage le développement et la diffusion de solutions innovantes et de proximité, accompagne les politiques territoriales climat énergie et mobilise tous les acteurs autour de la solidarité climatique en les incitant à agir et à soutenir les plus vulnérables.

Au Maroc, le Geres intervient régulièrement depuis les années 1980 et mène plusieurs projets avec différents partenaires locaux et internationaux, notamment le projet “FaranEco” de fours à Haute Performance énergétique (HPE).

Partagez cet article :