Selon Mme Ouafae Mriouah, DG de CDG Capital Gestion, la gestion d'actifs à l'aube d'une profonde transformation

Le poids du marché de la gestion collective dans le paysage économique marocain est considérable. En effet, l’encours total des OPCVM s’élevait à fin 2017 à 416 milliards de dirhams (MMDH), représentant 41% du PIB, contre 193 MMDH pour 26% du PIB en 2009, témoignage du très fort dynamisme de la gestion d’actifs au Maroc.

Cette croissance des AuM (Assets under Management – Actifs sous gestion) a été accompagnée d’une multiplication des acteurs et des véhicules. Du côté des investisseurs, malgré une prédominance des institutionnels (40% de l’encours des OPCVM est détenu par les assurances et retraites, 27% par les banques et sociétés de financement), on peut observer une tendance certaine pour la délégation de la gestion d’actifs. Ces gestionnaires sont au nombre de 17 au Maroc, dont 7 sociétés adossées à des organismes financiers. A leur arsenal, on dénombre 432 véhicules OPCVM répartis sur les différentes classes d’actifs, avec une prédominance des obligations moyen et long terme (35%) et des actions (21%).

A chaque catégorie, ses besoins

« Derrière la diversité des clients, il y a des enjeux, et des attentes spécifiques », explique Mme Ouafae Mriouah, DGA de CDG Capital, et DG de CDG Capital Gestion, à l’occasion du 2ème Investment Management Forum, organisé par le Groupe CDG. En effet, des retraites, qui, à cause de la pression démographique et des déséquilibres actuariels, ont un besoin de couverture du passif, à travers une gestion obligataire indicielle, aux corporates, qui demandent une gestion monétaire dynamique à cause de la volatilité de leur trésorerie, en passant par les ménages qui recherchent un rendement absolu pour protéger leur capital, les différents clients attendent de leur gestionnaire d’actifs qu’il comprenne et satisfasse leurs attentes, bien avant toute notion de performance.

Une diversité des stratégies ?

« Est-ce que, avec la croissance des encours sous gestion, il y a eu également une diversité dans les stratégies d’investissement, de façon à répondre à ses besoins spécifiques ? », s’interroge Mme Mriouah. Ces stratégies se différencient en termes d’horizon d’investissement, de style de gestion, ou encore de sous-jacentes et d’indices de marché, avec des risques et appréciations du risque personnalisés par client. Ainsi, les gestionnaires seront choisis selon leurs spécialisations et talents, et prendront des paris différents dans un même contexte de marché, ce qui permettra une vraie animation de ce dernier.

Cette diversité des stratégies est-elle reflétée dans celle des performances ? En comparant la dispersion des performances à l’ampleur de la variation du marché, on remarque, au niveau du marché obligataire, une forte corrélation. Plus les taux sont stables, plus les performances des différents gestionnaires sont voisines (voir graphe). Au niveau du marché actions, cette corrélation est moins prononcée, même si elle se remarque encore. Selon les analystes de CDG Capital Gestion, la disparité des performances sur le marché s’explique plus par une différence de paris tactiques que de stratégies fondamentales.

Un deuxième élément à étudier est l’évolution de la structure des actifs. Sur la période 2009-2017, malgré la forte croissance en volume, la structure elle-même a faiblement évolué, avec une très faible croissance des classes « diversifiés » et une quasi absence des fonds contractuels. « Quand on regarde le triptyque de base de la diversité des stratégies d’investissement, à savoir le rendement, le risque, et la liquidité, on remarque clairement une prédominance au niveau des gestionnaires pour le rendement annuel absolu », selon Mme Mriouah.

Les freins du marché

Quel est donc le frein à la diversité stratégique du marché marocain de la gestion d’actifs ? Le premier élément de réponse est à chercher au niveau de la taille critique du marché des OPCVM. Ils représentent 40% de l’encours global des bons du Trésor, 63% du total de la dette privée, et 32% de la capitalisation boursière flottante, cette dernière ayant globalement stagné depuis 2009. A cela se rajoute le ralentissement des émissions de dette privée, et l’insuffisance, mainte fois constatée, de papier neuf. Il existe donc un véritable problème de profondeur du marché, et de faibles alternatives de différenciation par le niveau du risque.

Selon CDG Capital Gestion, le manque de liquidité est à la fois une cause et une conséquence de ce manque de diversité. « La liquidité doit être là pour servir les clients et les investisseurs, mais aussi, nous gestionnaires, devons créer cette liquidité, oser des styles de gestion différents, favoriser la diversité en prenant des paris différents, et éviter le consensus pour le consentement », explique Mme Mriouah.

Une nouvelle dynamique

Plusieurs chantiers ont été engagés au Maroc pour développer de manière diversifiée le marché de la gestion d’actifs. Il existe « une volonté globale de tout l’écosystème du marché financier pour prendre des mesures concrètes et lancer des initiatives de développement ambitieuses […] portées par l’ensemble des parties prenantes », se réjouit la DG de CDG Capital Gestion. Nous citerons notamment la gestion de la liquidité, le développement des produits dérivés, la finance responsable et durable, les OPCI, etc.

Cette transformation immense du marché qui s’annonce, avec des enjeux immenses pour ses acteurs, appelle à une « combinaison intelligente entre les styles de gestion passif et actif ». Le rôle du gestionnaire sera d’identifier avec précision le besoin de l’investisseur, afin de choisir la stratégie de gestion la plus à même d’y répondre. Il s’agira ainsi d’instaurer un cercle vertueux entre diversification des stratégies de gestion et dynamisation des marchés financiers, sous l’impulsion des investisseurs, qui doivent encourager les initiatives, et permettre aux gestionnaires d’engager l’innovation et la créativité nécessaires pour les servir au mieux.

Selim Benabdelkhalek