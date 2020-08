PARTAGER Selon la DEPF, reprise graduelle de l’activité économique post confinement

Ø Au niveau international :

· Nette reprise de l’économie chinoise au second trimestre 2020, en contraste avec le fort repli des autres grandes économies.

· La plupart des pays devraient connaître une reprise économique en profil d’«aile d’oiseau».

· Zone euro : perspectives de reprise soutenue par un plan de relance massif et par les mesures de la BCE.

· Les perspectives restent entourées de grandes incertitudes, liées notamment à l’évolution de la pandémie.

Ø Au niveau national :

· Des signes de reprise graduelle dans plusieurs branches d’activité, avec, toutefois, une persistance des tensions récessives dans certains secteurs fortement sensibles dont le tourisme.

· La consommation des ménages, qui contribuait le plus à la croissance économique, a été impactée par la baisse des revenus ruraux et par les retombées négatives de la crise sanitaire sur les autres revenus des ménages.

· L’effort d’investissement aurait connu un ralentissement, en phase avec le repli des importations en biens d’équipement et des activités immobilières.

· Avec les premières mesures d’assouplissement post confinement, les exportations nationales auraient affiché des signaux de redressement à partir du mois de juin.

· Les avoirs officiels de réserve ont poursuivi leur amélioration, représentant l’équivalent de 6 mois et 22 jours d’importations de biens et services, grâce au tirage sur la LPL et au relatif redressement des échanges extérieurs, y compris les transferts des MRE.

· Les crédits bancaires se sont accélérés, portés par les crédits accordés au secteur non financier. Pour leur part, les indices boursiers poursuivent leur évolution dans le rouge à fin juillet, en dépit de la légère hausse réalisée par rapport au mois de juin.

La note est accessible en pièce-jointe en format PDF mais aussi sous d’autres formats, à travers les liens suivants :

PDF : http://depf.finances.gov.ma/publications/282/Notedeconjoncture282.pdf

Epub : http://depf.finances.gov.ma/publications/282/Notedeconjoncture282.epub

FlipBook : http://depf.finances.gov.ma/etudes-et-publications/note-de-conjoncture/#dflip-df_8059/1/

LNT avec Cdp