La création des cités du savoir est tributaire de la réforme de la conception institutionnelle, a affirmé, mardi à Dubaï, le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri.

Intervenant lors d’un atelier tenu sous le thème « Construire l’avenir: Plan de création des cités du savoir », organisé dans le cadre du « Sommet de la connaissance 2023 », le ministre a souligné que le savoir implique un intérêt immatériel qui se présente sous forme de connaissances, loin de l’univers matériel.

Le ministre a noté, en ce sens, l’absence de l’élément du savoir et des connaissances en tant que spécialité à part entière dans le cadre des compétences des villes, relevant que la gestion du savoir s’impose désormais avec acuité en tant que nouvelle compétence institutionnelle au niveau local.

À cet égard, M. Sekkouri a soulevé la question de l’investissement dans les écoles, les universités et les entreprises, mettant l’accent sur l’importance de l’engagement de la société civile pour d’atteindre cet objectif.

Après la pandémie du Covid-19, le monde a été témoin d’un nouveau phénomène de « mobilité professionnelle », a-t-il fait observer, appelant les gouvernements à adopter une position intelligente et ferme afin de faire face à ce phénomène.

Dans ce contexte, le ministre a souligné la nécessité d’adopter des politiques favorisant le savoir au sein des entreprises en tant que nouveau modèle qui réserve un temps dédié à l’acquisition des connaissances et des compétences dans divers domaines, mettant en avant l’expérience du Maroc dans le domaine des Cités des métiers et des compétences, lancées par SM le Roi Mohammed VI avec une capacité de plus de 40.000 stagiaires en formation.

Le « Sommet de la connaissance 2023 » est organisé par la Fondation Mohamed Bin Rached Al-Maktoum pour le savoir (MBRF), en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), sous le thème « Les villes de la connaissance et la cinquième révolution industrielle ».

Cette rencontre constitue une plateforme pour mettre en avant les idées, les visions et les meilleures pratiques, afin d’élaborer des solutions aux défis mondiaux, avec au programme des sessions-débats axées sur divers thèmes, tels que la vie dans le sillage de la cinquième révolution industrielle et les ODD.

L’événement est également l’occasion d’examiner le développement que connaît la biotechnologie, proposer des stratégies pour un monde sans déchets et mettre en lumière les principales innovations dans le domaine de la santé numérique.

Il s’agit également de présenter les principales solutions intelligentes dans le domaine de la sécurité alimentaire et agricole, ainsi que des solutions durables garantissant la sécurité alimentation des générations futures.

A cette occasion, il sera procédé à la présentation des résultats de l’indice mondial de la connaissance 2023, fruit d’un partenariat entre la MBRF et le PNUD, en mettant l’accent sur les résultats des pays arabes dans cet indice.

Les participants examineront également les ODD liés à la lutte contre la pauvreté et la protection de la Terre, ainsi que les moyens de garantir la paix et la prospérité à l’ensemble des peuples du monde à l’horizon 2030.

