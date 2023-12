L’opération d’octroi des aides financières destinées à la reconstruction des logements effondrés totalement ou partiellement suite au séisme du 8 septembre dernier, se poursuit activement au niveau de la province de Taroudant.

Cette aide financière destinée aux familles affectées par le tremblement de terre sera attribuée en 4 tranches, dont un montant de 20.000 DH versé au titre de la première tranche, en vue d’entamer les travaux de reconstruction.

Dans ce sens, les autorités locales en étroite coordination avec les autres intervenants, sont fortement mobilisées pour assurer la fluidité et l’efficacité de l’opération de versement de ces aides tout en veillant à l’accompagnement des bénéficiaires dans la phase technique de reconstruction.

Parallèlement à l’opération d’octroi de la première tranche à la reconstruction, les populations des zones endommagées par le séisme continuent de percevoir les aides financières destinées aux familles touchées par la catastrophe naturelle et dont le montant s’élève à 2500 DH par mois.

Dans des déclarations à la MAP, de nombreux bénéficiaires issus de la province de Taroudant, ont exprimé leur profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude dont le Souverain entoure les populations des zones touchées par le séisme.

Ils ont salué hautement la forte mobilisation des autorités locales, qui veillent sur le terrain au bon déroulement de cette opération, qui s’inscrit dans le cadre des efforts visant à alléger les effets du séisme sur les populations touchées.

Ils ont fait part de leur satisfaction du travail de qualité accompli par les services concernés en vue de leur permettre de bénéficier de toutes les aides qui leur sont destinées, notant qu’ils entameront très prochainement les travaux de reconstruction de leurs maisons endommagées par le séisme.

Les autorités locales continuent de déployer des efforts énormes pour assurer la pleine réussite aux différentes étapes nécessaires au démarrage de l’opération de reconstruction et pour faciliter et simplifier l’ensemble des procédures y afférentes, tout en permettant aux habitants d’obtenir des permis de reconstruire et en leur fournissant une assistance technique .

Dans ce sens, les commissions provinciales œuvrent d’arrche-pied en termes de traitement des doléances, requêtes et demandes formulées par la population touchée par le séisme et ce, en application des Hautes Instructions du Souverain.

Il est à rappeler qu’application des Hautes Directives Royales, le gouvernement distribue, une aide financière directe de 140.000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80.000 dirhams pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées.

LNT avec Map

