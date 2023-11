Les autorités locales et les différents intervenants concernés continuent de déployer d’importants efforts sur les plans humain, logistique et technique au niveau de la province d’Al Haouz; en vue de garantir plein succès aux différentes étapes précédant la reconstruction des maisons totalement ou partiellement effondrées suite au séisme du 8 septembre dernier.

Au niveau de la commune territoriale d’Aghouatim, et à l’instar de plusieurs autres communes touchées par le séisme relevant de la province d’Al Haouz, l’opération de visite et de constatation des habitations effondrées par le séisme se poursuit de manière organisée et régulière.

Supervisée par les autorités locales, cette opération cible les bénéficiaires de l’aide financière relative à la reconstruction des logements effondrés totalement ou partiellement, accordée aux familles affectées par le séisme et ce, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Les familles bénéficient d’une assistance technique des services concernés en vue de parachever les procédures en vigueur pour le lancement et le suivi des opérations de reconstruction, notamment à travers des plans architecturaux répondant aux spécificités et normes au niveau de cette zone.

Dans une déclaration à la MAP, Ayoub Baalal, technicien spécialisé en topographie, a indiqué que la mobilisation des services techniques se poursuit, comme dans les autres communes territoriales de la province, en vue d’assurer le bon déroulement de l’opération de constatation des maisons effondrées à la suite du séisme.

« Ici à Douar Azrou relevant de la commune d’Aghouatim, l’opération se déroule dans de très bonnes conditions et ce grâce au soutien constant des autorités locales et à la forte collaboration avec les habitants concernés », a-t-il dit.

Dans des déclarations similaires, plusieurs bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les victimes du séisme qui a frappé le 8 septembre dernier, plusieurs provinces du Royaume.

Rappelons qu’en application des Hautes Instructions Royales, le gouvernement accorde une aide financière directe d’un montant de 140.000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80.000 dirhams destinés à couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées.

