La Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants et la commission des finances, de la planification et du développement économique à la Chambre des conseillers tiendront lundi 11 septembre 2023 à midi au siège de la Chambre des représentants, une réunion conjointe consacrée à l’information au sujet de l’ouverture auprès du Trésor d’un compte spécial sous l’appellation “compte spécial dédié à la gestion des effets du séisme qu’a connu le Royaume du Maroc”, indique un communiqué des deux Chambres du parlement.

Cette réunion intervient conformément aux dispositions de l’article 70 de la Constitution et de l’article 26 de la loi organique des finances, ajoute la même source.

