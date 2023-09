Suite au séisme ayant frappé la province d’Al Haouz et ressenti au niveau de plusieurs villes du Royaume, les services relevant de la direction provinciale de l’Equipement et de la Logistique à Taroudant ont mobilisé tous les moyens humains et logistiques pour la réouverture des routes touchées en vue de l’acheminement des aides aux populations des zones sinistrées.

Des bulldozers et des équipements logistiques ont convergé depuis samedi vers les zones touchées par le séisme dans cette province afin de fluidifier le trafic routier et accélérer l’acheminement des aides vers les zones sinistrées.

Le directeur provincial de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau à Taroudant, Abderhmarm Benmoussa a fait savoir que la direction provinciale de l’Équipement et de la Logistique a, en coordination avec les autorités locales, mobilisé pour ces interventions des équipes composées notamment d’ingénieurs et de techniciens, notant qu’il a été procédé à la réouverture de la majorité des routes provinciales alors que les efforts se poursuivent pour la réouverture la route n° 07 reliant les communes de Ouled Berhil et Tizi Ntast en direction de la province d’Al Haouz.

Et d’ajouter que les chutes de roches provoquées par le séisme ont compliqué les opérations et les efforts visant à débloquer les routes coincées par les débris.

Un bilan actualisé du séisme qui a secoué certaines provinces et préfectures du Royaume le 8 septembre courant, fait état de 2.681 morts, et de 2.501 blessés jusqu’à 15H00 de ce lundi, a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

LNT avec Map

Partagez cet article :