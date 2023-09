La situation sanitaire dans les zones touchées par le tremblement de terre d’Al Haouz est « sous contrôle », a déclaré Richard Brennan, directeur du Programme des situations d’urgence au Bureau régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Dans une déclaration à la chaîne qatarie Al Jazeera, diffusée lors du JT du vendredi après-midi, M. Brennan a affirmé que la situation sanitaire au Maroc est « sous contrôle ».

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a indiqué, mardi dernier, que le secteur de la santé a pu mobiliser, grâce aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, tout l’arsenal logistique et humain pour subvenir aux besoins des populations affectées par le séisme ayant frappé Al Haouz et plusieurs autres provinces du Maroc. « Nous avons pu maîtriser la situation sans avoir à mobiliser les moyens humains des autres régions », a ajouté le ministre, soulignant que l’ensemble des intervenants dans la gestion de cette catastrophe se déploient à plein régime pour venir en aide aux sinistrés. M. Ait Taleb a, dans ce cadre, rassuré quant à la disponibilité des ressources et du matériel de santé nécessaires.

LNT avec MAP

