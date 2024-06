La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri a révélé, lundi à Rabat, que de 40.200 chantiers de construction ont été lancés jusqu’à fin mai 2024, dans le cadre de la reconstruction des habitations endommagées par le séisme d’Al Haouz.

En réponse à une question orale du groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme à la Chambre des représentants, portant sur « la mise en œuvre du programme de reconstruction des habitations endommagées par le séisme d’Al Haouz », Mme El Mansouri a précisé que sur les chantiers de construction lancés, 18.200 nouveaux ont été amorcés lors du dernier mois, ce qui démontre le dynamisme de cette opération.

Afin d’accompagner et d’accélérer l’opération d’octroi de permis de construire, il a été procédé à la simplification des procédures de délivrance de ces permis à travers la mise en place d’un guichet unique au niveau de 169 communes sinistrées, outre la création de 60 guichets, dont 6 à Marrakech, 7 à la province de Chichaoua, 12 à la province d’Al Haouz, 18 à la province de Taroudant, 11 à la province de Ouarzazate et 6 à la province d’Azilal, soulignant que le nombre de demandes approuvées a atteint 53.000, tandis que le nombre d’autorisations s’est élevé à 51.000, a relevé la ministre.

Par ailleurs, Mme El Mansouri s’est arrêtée sur les mesures et démarches entreprises par le ministère, en exécution des Hautes Instructions Royales, concernant la réhabilitation des zones impactées par le séisme, à savoir la participation au recensement des populations sinistrées aux côtés d’autres services spécialisés à travers des comités techniques et la préparation d’un cahier des charges avec les normes techniques et architecturales à respecter pour garantir la sécurité des constructions et préserver la spécificité architecturale et urbanistique de chaque zone.

Et d’affirmer que le ministère a scellé des conventions cadres avec des professionnels du secteur pour accompagner les bénéficiaires de l’opération de reconstruction à titre gracieux par le biais de la délivrance des documents techniques requis pour la soumission des demandes de permis de construire ainsi que la supervision technique de l’opération de construction.

En réponse à une autre question orale du groupe du Rassemblement National des Indépendants sur « les procédures de construction dans le monde rural », Mme El Mansouri a indiqué qu’avant la publication d’une circulaire conjointe avec le ministère de l’Intérieur sur la simplification de la procédure d’octroi des autorisations de construction, 975 douars d’une superficie de 16.000 hectares de 550.000 personnes ont été répertoriés.

Après la publication de cette circulaire, il a été procédé à l’identification, en à peine un an, de 924 douars d’une superficie de 14.168 hectares de 460.000 personnes, précisant que 1072 douars d’une superficie de 20.000 hectares de 562.000 personnes sont en phase de reconstruction.

Le ministère a également réactivé la tenue de la commission des dérogations, comptant 785 comités à fin mars 2024, outre la levée de l’obligation de présentation des documents administratifs non nécessaires pour les populations rurales ainsi que la mise en place d’une assistance urbanistique et technique pour les habitants des douars dont le périmètre a été délimité (11 conventions), a fait savoir Mme El Mansouri.

S’agissant de la gestion des demandes d’autorisation, la ministre a noté qu’avant la circulaire conjointe, 23.800 demandes ont été étudiées, dont 14.000 ont été approuvées par an, tandis qu’après la publication de la circulaire, entre avril 2023 et avril 2024, 38.128 demandes de permis ont été étudiées et 20.384 ont été approuvées, sachant que 82% des demandes approuvées portent sur des lots de terrain de moins de 1000 m².

LNT avec Map

