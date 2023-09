Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle (CSCA) s’est réuni en session plénière le 21 septembre 2023 pour présenter au public un ensemble d’observations concernant la couverture médiatique du séisme survenu dans la région d’Al-Haouz le 8 septembre 2023 par les radios et les télévisions nationales, publiques et privées. Ces observations se basent sur le suivi spécifique des programmes audiovisuels mis en place par la HACA, visant à surveiller la mobilisation de 21 radios et 5 chaînes de télévision pendant cette crise ainsi que la nature des contenus radio et télévisuels liés à cet événement tragique.

Le CSCA a relevé plusieurs points significatifs, notamment :

Une réactivité immédiate et une adaptation rapide des programmes audiovisuels pour informer le public dès l’annonce du séisme, avec certaines radios privées modifiant leurs programmes en temps réel pour se concentrer sur la situation d’urgence et recueillir les témoignages des citoyens. Une mobilisation exceptionnelle des ressources humaines et logistiques, conduisant à une couverture plus exhaustive de l’événement au fil du temps. L’effort notable des chaînes du service public pour mutualiser leurs ressources et optimiser leur capacité sur le terrain, en combinant reportages sur le terrain, bulletins d’information en continu et débats interactifs. La contribution des radios et des chaînes de télévision à refléter la période de deuil national en adaptant leurs programmes à hauteur de 75% à 95% de la programmation initialement prévue. La fourniture d’une information fiable pour contrer les fausses nouvelles et les images trompeuses, en s’appuyant sur des sources autorisées et expertes.

Le CSCA a souligné que cette contribution des médias nationaux à la fourniture d’une information de confiance était particulièrement cruciale dans le contexte d’une catastrophe naturelle, où la désinformation est souvent répandue. De plus, il a noté que la mobilisation des médias pour diffuser des informations fiables peut contribuer à réduire la peur et l’anxiété parmi la population.

Les radios et les chaînes de télévision ont également joué un rôle clé dans la promotion de la solidarité nationale, du vivre-ensemble et de la cohésion nationale en donnant la parole aux victimes, aux citoyens, et en mettant en avant les initiatives de solidarité à travers tout le pays. Ils ont également abordé des questions importantes telles que le respect des coutumes et des traditions locales.

En outre, le CSCA a noté que les médias ont été vigilants pour respecter leurs obligations éthiques en évitant de montrer des images choquantes et en préservant la dignité des personnes touchées par la catastrophe. Cette vigilance est d’autant plus importante dans un contexte où l’exploitation sensationnaliste des crises est de plus en plus courante.

En conclusion, le CSCA a salué les efforts déployés par les médias nationaux pour assurer une couverture professionnelle du séisme d’Al-Haouz, soulignant que ces bonnes pratiques pourraient être renforcées pour soutenir la mise en œuvre des mesures prises par les autorités en faveur des régions touchées. Il a également souligné l’importance du service public audiovisuel, de la libéralisation de la communication audiovisuelle, et du renforcement de la confiance entre les médias et les citoyens.

