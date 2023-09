Le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement préscolaire et du Sport a annoncé, dimanche, la suspension de la scolarité dans les communes rurales et les douars les plus touchés par le séisme d’Al Haouz, à compter du lundi 11 septembre, et son maintien dans les autres régions.

En coordination avec les autorités locales, il a été décidé de suspendre la scolarité dans les communes rurales et les douars les plus touchées relevant des provinces d’Al Haouz, de Chichaoua, de Taroudant (totalisant 42 communes, selon le dernier recensement à ce jour) à compter du lundi, tout en oeuvrant à prévoir des modes d’enseignement et logistiques locaux adéquats afin de garantir la continuité pédagogique pour les élèves concernées au cours des prochains jours, précise un communiqué du ministère.

Les détails de ces modes seront annoncés ultérieurement par les académies et directions provinciales et les établissements d’enseignement concernés, tout en maintenant la coordination avec les autorités locales et la communication permanente avec les parents et tuteurs d’élèves et les autres intervenants.

LNT avec Map

Partagez cet article :