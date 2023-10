Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), António Guterres, a salué, vendredi soir à Assilah, l’élan de solidarité exemplaire au Maroc en faveur des sinistrés du séisme qui a frappé plusieurs régions du Royaume.

Dans un message lu en son nom par le Haut représentant de l’Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC), Miguel Angel Moratinos, lors de la cérémonie d’ouverture de la session d’automne de la 44è édition du Moussem culturel international d’Assilah, M. Guterres a saisi l’occasion pour transmettre son soutien et faire part de sa solidarité suite au séisme qui a frappé plusieurs régions du Royaume, saluant la forte mobilisation du peuple marocain, devenu un exemple de solidarité, sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI.

Il a également salué la générosité des Marocains qui ont fait montre d’un élan de solidarité remarquable, pour venir en aide aux victimes du séisme.

M. Guterres a, par ailleurs, mis en avant la singularité du Moussem d’Assilah qui réussit, chaque année, à accueillir une élite d’intellectuels, de politiciens et de chercheurs, réitérant l’intérêt qu’il porte, en tant que secrétaire général des Nations unies, au continent africain en général, et au Grand Sahara en particulier.

Cette édition, qui se tient du 6 au 26 octobre, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l’initiative de la Fondation du Forum d’Assilah, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication (département de la Culture) et la commune d’Assilah, sera marquée par l’organisation de plusieurs colloques, dans le cadre de la 37è édition de l’Université ouverte Al-Mu’tamid Ibn Abbad, et différentes activités artistiques et culturelles.

