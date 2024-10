Quelque 1.154 mosquées sur 1.217 endommagées par le séisme d’Al Haouz seront ouvertes aux fidèles avant le mois de Ramadan prochain, après leur réhabilitation et leur restauration, a indiqué, lundi, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq.

Répondant à une question orale à la Chambre des représentants sur « l’avancement des opérations de réhabilitation des mosquées », M. Toufiq a précisé que pour ce qui est des mosquées, zaouïas et mausolées touchés par le séisme d’Al Haouz qui sont au nombre de 2.516, le ministère a mené 2.044 études topographiques et 1.182 opérations de démolition et de consolidation.

Parallèlement à ce travail de terrain, a poursuivi le ministre, un inventaire technique détaillé d’environ 362 mosquées historiques a été entamé, tandis que les différentes parties prenantes ont été orientées vers les techniques de la conservation des éléments architecturaux de ces mosquées, notant que son département est l’unique entité disposant d’un programme de formation des restaurateurs.

M. Toufiq a également souligné que le ministère accorde une attention particulière à la restauration des mosquées historiques, rappelant le plan visant la promotion des mosquées lancé en 2004, selon les normes reconnues pour la préservation des monuments historiques, pour un budget total de 819 millions de dirhams sur les 20 dernières années.

Dans le même sens, il a précisé qu’entre 2000 et 2024, le ministère a restauré 122 mosquées et supervise actuellement les travaux de restauration de 18 mosquées, pour un montant estimé à 105 millions de dirhams.

Le ministère a aussi mis en place un nouveau plan de gestion du patrimoine architectural durant la période 2022-2026, qui concerne environ 1.017 mosquées historiques, a précisé M. Toufiq.

De même, le ministre a indiqué que le nombre de mosquées dans le Royaume est estimé à 52.000, dont 72% situées en milieu rural, précisant que la répartition mosquées/population en milieu rural est de 15 mosquées pour 5.000 habitants, contre 4 mosquées pour 5.000 habitants en milieu urbain.

Dans ce sens, le ministère a construit 34 nouvelles mosquées ayant nécessité une enveloppe budgétaire de près de 206 millions de dirhams et a démoli et reconstruit 523 mosquées, outre l’ameublement de près de 500 mosquées.

Le ministère a également équipé annuellement 1.600 mosquées en extincteurs, raccordé plus de 600 mosquées aux réseaux d’eau et d’électricité dans les zones rurales, en plus de la mise en place d’installations sanitaires dans le cadre de l’aménagement environnemental au niveau de 2.334 mosquées et de l’équipement de 2.800 mosquées en matériaux favorisant l’optimisation de l’efficacité énergétique.

Par ailleurs, en réponse à une autre question concernant la restauration des mosquées en milieu rural, M. Toufiq a précisé que le nombre de mosquées fermées dans les zones rurales, sur décision des comités provinciaux de contrôle de l’état des bâtiments des mosquées, s’élève actuellement à 4.039 mosquées.

Il a, en outre, assuré que depuis le lancement du programme de réhabilitation des mosquées fermées en 2010, le ministère a pris les mesures nécessaires pour en réhabiliter un maximum.

Et de relever qu’à cet égard, 937 mosquées ont été démolies et reconstruites pour un montant de 1,524 milliard de dirhams, 502 mosquées ont été restaurées et réfectionnées pour un budget de 287 millions de dirhams, tandis que 362 mosquées sont en cours de démolition et de reconstruction pour un coût de 594,148 millions de dirhams, outre 70 mosquées sont en cours de restauration et de réfection pour un montant estimé à 86,112 millions de dirhams.

LNT avec Map

Partagez cet article :