La Tour Eiffel sera éteinte samedi soir à 23h00 en hommage aux victimes d’un puissant séisme qui a frappé le Maroc la nuit précédente, causant la mort de plus de mille personnes, a annoncé à l’AFP la mairie de Paris.

L’extinction de la Tour Eiffel exprime le « soutien total et évident au Maroc » de la capitale française, a affirmé sa maire Anne Hidalgo, témoignant de « sa solidarité envers les villes (touchées) et les familles, je pense à elles et à toutes les victimes ».

« Cette solidarité sera financière » et son montant est en cours d’évaluation par les autorités marocaines et de la ville de Paris, a-t-elle assuré.

En outre, une réunion extraordinaire de l’Association internationale des maires francophones, dont Anne Hidalgo est la présidente, doit se tenir lundi à son initiative pour évaluer l’aide à apporter.

La maire LR du 7e arrondissement et cheffe de l’opposition à Paris Rachida Dati avait demandé sur X (anciennement Twitter) « qu’en symbole de solidarité avec le peuple marocain, la Tour Eiffel soit illuminée (…) aux couleurs du Maroc ».

Elle avait également demandé à ce que « la ville de Paris déploie dans les meilleurs délais une aide technique matérielle et financière ».

Le président de l’Institut du monde arabe (IMA), Jack Lang, a annoncé sur le même média que les mots « Maroc au coeur » seraient inscrits « en lettres géantes sur la façade » de l’établissement parisien, et que le drapeau marocain serait déployé à l’entrée du bâtiment.

LNT avec Afp

