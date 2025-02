La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a pris part, samedi au siège du Conseil économique, social et environnemental (CESE) à Paris, aux travaux de la 16e édition de la Journée de la création d’entreprise, organisée par l’association « Maroc Entrepreneurs » sous le thème « Le Maroc : Terre d’investissement et d’entrepreneuriat ».

A cette occasion, Mme Seghrouchni a souligné que l’accompagnement des jeunes entrepreneurs et des start-ups constituent une priorité nationale pour le Royaume, rappelant le système structurant qui encourage l’innovation et l’entreprenariat, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique un communiqué du ministère déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration.

Elle a également mis en lumière les principaux programmes de son département visant à accélérer le chantier de la digitalisation.

En marge de cette rencontre, Mme Seghrouchni a rencontré plusieurs jeunes marocains résidant en France, ainsi que des acteurs du secteur des technologies avancées et de la digitalisation, et échangé avec plusieurs académiciens, selon le communiqué.

La 16e édition de la Journée de la Création d’Entreprise a été marquée par la participation de plusieurs responsables et acteurs des secteurs privé et public, outre les compétences marocaines résidant à l’étranger.

LNT avec MAP

