La mise en œuvre du décret relatif au soutien public aux secteurs de la presse, de l’édition, de l’imprimerie et de la distribution permettra aux entreprises de presse de créer un modèle économique moderne, a souligné, lundi à Rabat, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

En réponse à une question orale sur « la création d’un modèle économique moderne pour les entreprises de la presse », présentée par le groupe du Rassemblement national des indépendants à la Chambre des représentants, le ministre a indiqué que la mise en œuvre du décret 2.23.1041 fixant les conditions et modalités d’octroi de l’aide publique aux secteurs de la presse, de l’édition, de l’imprimerie et de la distribution permettra aux entreprises de presse de créer un modèle économique moderne dans le but de les réhabiliter et de renforcer leur compétitivité, tout en prenant soins des conditions socio-financières des journalistes et employés du secteur.

Et d’ajouter que ledit décret vise à réduire la vulnérabilité et à renforcer les entreprises de presse, en encourageant l’investissement et en soutenant les ressources humaines, en vue de renforcer leurs moyens afin d’en faire des entreprises de presse compétitives, puissantes et citoyennes, diffusant une information exacte et luttant contre les fake news, capables de plaider la justesse des actions du Maroc et de participer au rayonnement de l’image du Royaume.

Parmi les mesures prises, le ministre a cité la conclusion d’un accord entre les entreprises de presse bénéficiant du soutien public et l’autorité gouvernementale en charge de la communication fixant le cadre méthodologique de la réalisation du suivi et de l’évaluation.

En outre, M. Bensaid a rappelé le soutien financier apporté par l’État au secteur médiatique depuis 2005, ainsi que les mesures exceptionnelles prises par le ministère pendant la crise de Covid-19 pour la préservation des postes de travail au sein des entreprises de presse.

Et de relever que le gouvernement est conscient de l’ampleur des contraintes auxquelles font face les entreprises de presse, qu’elles soient nationales ou régionales, et qui, selon le ministre, impactent leur capacité à gérer les conditions de leurs employés.

