CDG Capital Insight prévoit des performances positives en 2022 pour le secteur bancaire, selon une récente note d’analyse sur les perspectives du marché actions.

« La lecture des différents drivers et enjeux du secteur, nous laissent penser que les banques cotées à la bourse de Casablanca enregistreront une performance positive des bénéfices courant 2022, comme en témoignent les réalisations à fin septembre », indique CDG Capital Insight dans un rapport portant sur les perspectives du marché actions face à des enjeux systémiques. Les analystes de CDG Capital Insight anticipent une amélioration du Produit net bancaire (PNB) suite principalement à la bonne tenue de la marge d’intérêt (profitant essentiellement d’un effet volume) et à la bonne performance de la marge sur commissions, comme en témoignent les résultats à fin septembre, ajoutent la même source. Ces deux composantes du PNB devraient compenser la baisse prévue du résultat des activités de marché compte tenu de l’impact de la hausse du taux directeur. S’agissant de la structure des coûts, les analystes tablent sur une légère amélioration du coefficient d’exploitation. Globalement, les banques devraient continuer à optimiser leurs coûts en ces temps de crise. Par ailleurs, suite à une légère baisse du taux d’impayé par rapport à 2021 et tenant compte de l’effort de provisionnement des banques ces deux dernières années, CDG Capital Insight table sur une amélioration aux alentours de 15% à 10,85 milliards de dirhams, sur la base de ses prévisions par banque.

LNT avec Map

Partagez cet article :