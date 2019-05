Second Hand Effect : Avito permet d’éviter le rejet près de 500 000 tonnes de gaz à effet de serre

Le marché des biens d'occasion ne cesse de séduire de nouveaux adeptes au Maroc. Les biens de seconde main présentent de nombreux avantages, aussi bien en termes économiques que sociaux et environnementaux. A travers son étude Second Hand Effect, Avito apporte une estimation des économies de ressources réalisées grâce au marché de seconde main, et démontre par les chiffres les avantages de cette pratique, ses impacts et la valeur qu’elle crée.







Avito, leader marocain des sites d’annonces, a publié les derniers résultats de son étude annuelle d’impact environnemental « The second Hand Effect ». Avec pour objectif d’étudier les bienfaits de l’économie circulaire, cette étude révèle les impacts environnementaux de la consommation de biens de seconde main achetés sur le site.

Outre les avantages économiques évidents en termes de prix d’achat, réemployer des biens de seconde main offre des bénéfices directs pour l’environnement. Tant que l’on réutilise un objet ou un appareil, on lui évite de devenir un déchet. Réutiliser un objet permet aussi de ne pas en acheter un neuf, permettant de réaliser des économies de ressources (matières premières et énergie nécessaires à la fabrication de l’objet neuf). Par exemple, la fabrication d’un ordinateur nécessite 900kWh d’énergie, soit la consommation d’électricité annuelle d’un petit ménage. Fabriquer un smartphone produit 57 kg de CO2, soit l’équivalent de 600 km parcourus avec une petite voiture.

Concrètement, Avito permet de réaliser des économies drastiques en termes de ressources. Ainsi, la catégorie Véhicules est celle qui a permis de réaliser la plus grande économie de gaz à effet de serre (GEF). En 2018, Avito a ainsi permis d’éviter la production de 415.688 tonnes de CO2, 28 357 tonnes de plastique, 8 219 d’acier et 794 tonnes d’aluminium. Ce qui illustre le caractère extrêmement énergivore de la production de voitures et de véhicules en tous genres. La catégorie Electronique et Multimédia se classe en deuxième position avec 67 025 tonnes de CO2, 285 tonnes de plastiques, 634 tonnes d’acier et 17 tonnes d’aluminium économisées.

Les achats enregistrés sur le reste des catégories (Jardin et maison, loisirs et divertissement, vêtement et bien-être) totalisent également des chiffres sensiblement élevés avec 25 738 tonnes d’émissions de CO2, 2 173 tonnes de plastique, 1 428 tonnes d’acier et 23 tonnes d’aluminium sauvegardées.

A titre de comparaison, les économies rendues possibles en 2018 par les utilisateurs d’Avito sont équivalentes aux émissions provoquées par la production de 114 millions de cannettes, 589.000 vols aller-retour entre Casablanca et New York automobile à Casablanca pendant 3 mois. Elles représentent les émissions annuelles de GEF de 282 877 Marocains.

« La production d’un seul T-shirt nécessite environ 2 700 litres d’eau. 7 000 litres sont nécessaires à la production d’un jean. Notre mode de consommation actuel a des répercussions désastreuses sur l’environnement», affirme Zakaria Ghassouli, Directeur Général d’Avito. « En favorisant l’économie circulaire, et en donnant une deuxième vie aux produits, Avito offre une alternative qui permet de réduire considérablement les effets polluants de ce mode de consommation, de faciliter l’accès à certains biens à des personnes qui n’ont pas forcément les moyens de les acheter neufs, et de stimuler la création d’un

écosystème de la seconde main, source de valeur ajoutée sociale. »

Au-delà des aspects économiques et environnementaux, acheter des biens de seconde main apporte également une valeur sociale. En effet, cette pratique permet à de nombreuses personnes d’accéder à des produits qu’elles n’ont pas les moyens d’acheter neufs. Par ailleurs, la collecte, la réparation, la distribution et la revente créent des emplois.

Pour rappel, depuis sa première édition en 2013, le rapport « The second Hand Effect » démontre chaque année les bienfaits du marché de l’occasion sur l’environnement. Cette étude indique le rôle salutaire des modèles de commerce de produits de seconde main partout dans le monde ainsi que l’influence essentielle de leurs utilisateurs. Avito se démarque clairement sur le marché marocain en se positionnant comme marqueur de l’économie circulaire au Maroc, et confirme cette année encore son engagement dans le développement durable.

