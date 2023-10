Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, annonce que Mohammed Saad Maaninou a été nommé Directeur Général Maroc et Mauritanie de Schneider Electric.

Titulaire d’un Bachelor en Finance de l’université Al Akhawayn au Maroc et d’un MBA de l’université McGill au Canada, Saad accumule 23 ans d’expérience dans divers pays et secteurs d’activité. Il a commencé sa carrière à Procter & Gamble Maroc avant de rejoindre la Banque Nationale du Canada en tant qu’analyste financier. Il a ensuite rejoint Technip, un contractant global EPC et PMC Oil&Gas, où il a occupé plusieurs rôles au Yémen, aux Emirats Arabes Unis, au Kuwait, en Arabie Saoudite sur des projets de raffineries, petrochemicals, développements de champs upstream, usines liquéfaction de gas en tant que financial and administrative project manager, avant un passage en France en tant que directeur financier Afrique pour la Product Line Up-Stream Pétrole.

Enfin, il a rejoint Schneider Electric au Maroc où il occupait le poste de Chief Finance Officer Cluster Afrique Francophone & Îles depuis 2019.

Saad est un professionnel au leadership reconnu pour ses qualités de rigueur, de pensée stratégique et sa culture de la résolution de problèmes. Il prend la tête d’une entité qui existe au Maroc depuis plus de 50 ans forte aujourd’hui de près de 200 collaborateurs avec des expertises techniques larges, d’une direction d’exécution de projets et d’une plateforme logistique industrielle à Ain Sebaa. L’écosystème du groupe regroupe au Maroc 16 distributeurs officiels pour le matériel et les équipements électriques ou industriels ; 4 distributeurs spécialisés IT; 2 licenciés Moyenne Tension ; 14 intégrateurs systèmes ; 8 tableautiers actifs, 17 contractants électriques partenaires créant ainsi quelque centaines de postes indirects..

En tant que General Manager pour le Maroc et la Mauritanie il conduit la stratégie de Schneider Electric sur ces deux pays pour tous les marchés finaux dans lesquels opère Schneider Electric (Infrastructure, Industrie, Data Center, Bâtiments). Il a donc la responsabilité de déployer sur ces deux géographies les solutions au service des clients pour leur permettre de tirer le meilleur de l’énergie et des ressources, afin de concilier progrès et développement durable pour tous. Il est aussi membre du Comité de Direction de Schneider Electric Afrique Francophone et Îles.

LNT avec CdP

