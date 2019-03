Schibsted, maison mère d’Avito.ma, se recentre sur sa marketplace

PARTAGER Schibsted, maison mère d’Avito.ma, se recentre sur sa marketplace

Le Groupe Schibsted a annoncé la décision prise par ses actionnaires de scinder le groupe norvégien en deux entreprises distinctes, transférant ses activités marketplace hors Scandinavie dans une nouvelle entité baptisée Adevinta. Outre le leader marocain des sites de petites annonces Avito, Adevinta abritera des marques locales telles que Leboncoin en France, InfoJobs en Espagne, Subito en Italie, et Segundamano au Mexique entre autres.

Suite à un projet dévoilé en septembre dernier, les activités d’annonces en ligne jusqu’alors contrôlées par Schibsted dans 16 pays d’Afrique du Nord, d’Europe et d’Amérique latine vont désormais voler de leurs propres ailes.

La nouvelle société, dont le nom a été révélé le 25 février 2019, devrait être introduite à la Bourse d’Oslo à compter du 10 avril prochain, comme annoncé par Schibsted. Après la scission, Schibsted conservera les activités de presse et les annonces en ligne en Scandinavie. Le groupe gardera aussi une part majoritaire dans Adevinta.

Adevinta, une structure cumulant 1,5 milliard de visites mensuelles, aide les marchés locaux à prospérer grâce aux connexions mondiales et aux réseaux de connaissances. Adevinta met l’humain au cœur de son activité. Ses marques reposent sur les échanges et, en tant que groupe international, elle s’attache à créer des réseaux de collaborateurs qui unissent leurs forces pour atteindre un objectif commun, par-delà les frontières et les domaines d’expertise.

« Nous voulons avoir un impact positif sur la vie des gens. Nous sommes convaincus que chaque maison peut être un foyer, que tout un chacun a un rôle à jouer, que chaque objet peut avoir une deuxième vie – il faut juste que la bonne offre rencontre la bonne demande. Nos marketplaces créent ces rencontres, soutiennent les communautés locales et contribuent à construire un avenir durable. Ce qui compte pour nous, c’est de gagner et de conserver la confiance de nos utilisateurs et de nos clients en agissant de manière responsable » a déclaré Rolv Erik Ryssdal, CEO d’Adevinta.

LNT avec CdP