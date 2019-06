PARTAGER Saudi Airlines lance un direct Jeddah Marrakech

La compagnie saoudienne, Saudi Airlines, vient d’ouvrir jeudi, la première ligne aérienne directe et régulière Jeddah-Marrakech.

Un avion Boeing (B787-9) Dreamiliner à son bord 274 passagers a atterri jeudi, à l’aéroport Marrakech-Menara annonçant par là l’ouverture officielle de cette ligne. Cette nouvelle ligne desservira Marrakech au départ de Jeddah (Arabie Saoudite) à raison de trois fréquences pas semaine (samedi, mardi et jeudi).

Une cérémonie a été organisée à l’occasion de ce vol inaugural en présence de l’Ambassadeur de l’Arabie saoudite à Rabat, Abdellah Ben Saâd Al Ghariri, et le directeur général de la compagnie saoudienne au Maroc, Mohammed Saâd Al Semrani, et le directeur général de l’aviation civile, Zakaria Belghazi, le président du Conseil communal de Marrakech, Mohamed Larbi Belcaid et des opérateurs du tourisme.

Intervenant à cette occasion, Mohammed Saâd Al Semrani a souligné que l’inauguration de cette ligne directe vient étoffer le réseau des vols réguliers assurés par la compagnie saoudienne à destination du Maroc, relevant que cette ligne aérienne contribuera à renforcer le trafic aérien entre les deux pays frères, de même qu’elle offrira un choix supplémentaire aux pèlerins marocains.

Il a à cette occasion, passé en revue les réalisations de la compagnie saoudienne au Maroc durant les deux dernières années, notamment la réalisation d’une croissance dans le trafic des passagers à hauteur de 19% en rapport avec 2015 et 2016, indiquant que le nombre de voyageurs à bord de Saudi Airlines à partir et vers le Maroc s’élève en 2018 à plus de 400.000 passagers.

M. Abdellah Ben Saâd Al Ghariri a pour sa part, souligné que cette ligne directe entre Marrakech et Jeddah représente une valeur ajoutée pour le Maroc, un pays considéré comme une destination touristique par excellence, dotée d’une longue histoire et d’une grande diversité culturelle, ajoutant que l’ouverture de cette ligne encouragera le tourisme de famille et servira de noyau pour inaugurer d’autres lignes vers d’autres villes touristiques du Royaume.

La directrice de l’aéroport Marrakech-Menara, Naoual Mounir, a souligné de son côté, que l’ouverture de cette ligne aérienne directe entre Jeddah et Marrakech renforcera l’offre aérienne au niveau des vols de la Omra et du Hajj dans la région Marrakech-Safi, de même qu’elle vient répondre à la demande croissante sur la première destination du Royaume.

Cette ligne représente un grand saut qualitatif pour l’aéroport Marrakech-Menara, a-t-elle ajouté, précisant que cette ligne est le troisième vol long-courrier aux côtés de Marrakech-Istanbul et Marrakech-Doha, ce qui renforce l’ambition de développer davantage de vols long-courriers dans cet aéroport, qui a accueilli en 2018 plus de 4,3 millions de passagers, soit une hausse de 21,6%.

Le directeur du transport aérien au sein de la Direction générale de l’aviation civile, Tarik Talbi, a indiqué pour sa part, que cette ligne est de nature à renforcer la capacité de mobilité des passagers notamment pour l’accomplissement de la Omra et le Hajj, et contribuer à l’augmentation du nombre de touristes entre les deux royaumes frères.

Il a en outre, indiqué que le trafic aérien entre le Maroc et l’Arabie saoudite a connu une évolution palpable étant donné que le nombre de passagers est passé de 310.089 en 2008 à 552.037 en 2018. La même tendance haussière a été enregistrée entre le Maroc et les pays du Golfe, le nombre de passagers étant passé de 615.841 voyageurs en 2008 à 1,3 voyageurs en 2018.

M. Talbi a tenu à rappeler la politique de la libéralisation du trafic aérien (Open Sky) adoptée par le Maroc ayant permis une augmentation annuelle de 6,5 %, le nombre de passagers étant passé de 12,8 millions en 2008 à plus de 22,5 millions en 2018.

Cette politique a aussi permis à plus de 45 compagnies internationales d’ouvrir des vols réguliers à destination du Maroc, dont 17 compagnies low-cost et le positionnement de l’aéroport Mohammed V en tant que pôle international et régional relié à près de 90 aéroports internationaux et 50 pays des quatre continents.

A rappeler que Saudi Airlines dessert des vols directs et réguliers à destination du Maroc, soit 19 vols hebdomadaires, en plus de vols supplémentaires dédiés aux pèlerins.

LNT avec Map