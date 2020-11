PARTAGER SAS – Beyond Tomorrow : Un regard fascinant sur le monde post-covid

SAS, leader mondial dans le domaine de l’analytique et des solutions basées sur l’intelligence artificielle a organisé du 23 au 25 novembre, un événement virtuel consacré à l’avenir de l’environnement économique et commercial à l’ère post-pandémique. Présentée sous la forme d’un village virtuel que le visiteur explorait à l’envie, cette conférence a rassemblé trois jours durant les représentants des principales organisations, multinationales et entreprises d’Europe, Moyen-Orient et d’Afrique.

2020 a prouvé, s’il en était encore besoin, l’apport inestimable des technologies de la communication au quotidien des personnes comme des entreprises. Certaines de ces dernières ont dû, pour survivre dans le contexte de la pandémie, complétement revoir leur mode de fonctionnement et procéder parfois à de vraies révolutions technologiques dans leur méthode de travail, afin de conserver leur résilience et améliorer leur efficacité. Ces changements provoqués par la pandémie n’étaient que l’accélération de tendances déjà présentes depuis des années, et durant les 3 jours de la conférence, SAS nous a invités à se familiariser, pour certains, ou à approfondir nos connaissances, pour d’autres, avec des thématiques qui définiront l’environnement professionnel comme personnel dans les années à venir, comme l’industrie 5.0, la transformation digitale, ou encore les connectivités éducation-technologie …

« 2020 nous a appris que nous devions nous adapter si nous voulions rester compétitifs. Pendant des années nous avons parlé de transformation digitale et du concept selon lequel récolter plus de données pour les analyser pouvait aider les entreprises à devenir plus efficaces, productives et rentables. Le passage en 2020 n’a laissé d’autres choix aux entreprises que de considérer sérieusement ce changement » a déclaré Jim Goodnight, le Directeur Général de SAS. Ce dernier a expliqué comment depuis le mois d’avril dernier, ces équipes ont accompagné les compagnies pendant cette crise à reconsidérer leur modèle de prise de décision pour se préparer à la reprise post-Covid et au nouveau paysage économique. La construction de nouveaux modèles analytiques adaptés au contexte de crise pandémique s’est imposée comme un enjeu de démarcation cruciale en termes de compétitivité. Cette réalité est encore plus frappante si l’on se projette dans l’avenir. Les habitudes des consommateurs ont été bouleversées, créant par là même le chamboulement du paysage industriel comme nous le connaissions. Les enseignes physiques ont été désertés, les plateformes numériques se sont multipliées et l’environnement socio-économique a muté vers une nouvelle configuration où l’humain redéfinit sa place. Il n’est plus question de révolution industrielle mais de révolution technologique. Le principe de compétitivité lui-même a été redéfini et appelle continuellement à plus de changements.

Pour Rik Vera, conférencier renommé, « la prochaine vague de transformations est déjà en cours. Il s’agit de la trinité : big data, intelligence artificielle et robotisation et elle est déjà partie intégrante de notre quotidien », sous la forme d’opérations et de processus que nous avons délégué aux machines. Que ce soit au travail, dans nos maisons ou sur la voie publique ou encore dans nos téléphones et sur nos écrans.

Il a d’ailleurs utilisé l’exemple de la disparition de l’industrie matérielle des vidéos/CD au profit de compagnies qui ont misées sur l’innovation tels que Netflix ou Spotify : « Les entreprises qui n’investiront pas une grande partie de leurs ressources dans l’innovation seront appelées à disparaître sous peu ».

SB