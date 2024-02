Dans le cadre de sa politique de Sécurité et Santé au Travail (SST), AtlantaSanad Assurance a mené, le mardi 13 février à 10h30, une simulation d’évacuation d’urgence impliquant activement ses 600 collaborateurs au sein de son siège, composé de deux tours de neuf étages et de deux sous-sols. Cette initiative vise à renforcer la politique SST de l’entreprise et à garantir la préparation et la sécurité de tous ses collaborateurs face à d’éventuelles situations d’urgence.

L’exercice d’évacuation a permis de tester les performances et les procédures de sécurité de l’entreprise, résultant en une évacuation sécurisée et réussie de tous les collaborateurs vers le point de rassemblement en un temps record. M. Jalal Benchekroun, Directeur Général de AtlantaSanad Assurance, souligne que cet exercice est une mesure préventive essentielle pour tester l’efficacité des procédures d’évacuation et améliorer la réactivité des collaborateurs en situation réelle, grâce à une simulation concrète basée sur des connaissances théoriques.

AtlantaSanad Assurance a également réalisé une étude de vulnérabilité pour identifier les risques d’incendie et a mis en place des formations en sécurité du travail, ainsi que des sessions spécifiques pour les guides de file et les équipes d’intervention d’urgence, y compris des formations en secourisme. La compagnie prévoit de réaliser d’autres exercices d’évacuation de manière périodique et inopinée pour assurer une maîtrise complète des procédures et tester la réaction spontanée à des urgences imprévues.

Le comité SST d’AtlantaSanad Assurance, en collaboration avec des experts spécialisés et le top management, s’engage à déployer efficacement sa politique de SST. En plus de la sécurité, l’entreprise se concentre également sur la santé de ses collaborateurs, à travers des campagnes annuelles de sensibilisation, de vaccination, de dépistage, et des ateliers de bien-être incluant yoga, relaxation, détox et fitness.

LNT avec CdP

