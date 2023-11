Sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, l’ICOH 2024, 34e Congrès International de Santé au Travail, se tiendra du 28 avril au 3 mai 2024 à Marrakech. Organisé par la Moroccan Occupational Health Association (MOHA) et la Faculté de Médecine de l’Université Hassan II de Casablanca, en collaboration avec la Commission Internationale de Santé au Travail (CIST), cet événement mondial réunira plus de 2500 participants de plus de 100 pays.

Le thème, « Améliorer la recherche et les pratiques en santé au travail. Combler les gaps ! », mettra en lumière les avancées dans le domaine. Avec plus de 1800 contributions scientifiques, 196 sessions spéciales, 10 sessions plénières et un espace d’exposition de 100 exposants, l’ICOH 2024 promet d’être un rendez-vous dynamique et enrichissant. Le Professeur Abdeljalil El Kholti, Président de l’ICOH 2024, souligne son importance pour le Maroc dans le cadre des initiatives royales en matière de protection sociale. « Promouvoir la prévention des risques professionnels serait un atout supplémentaire pour contribuer au cycle vertueux de la santé et favoriser une meilleure santé des Marocains » a-t-il précisé.

De son côté, le Professeur Seong Kyu Kang, Président de l’ICOH, se dit honoré de participer à cet événement clé, soulignant l’opportunité de partager des connaissances mondiales pour un avenir professionnel plus sûr et plus sain.

L’ICOH 2024 intervient dans le contexte positif des évolutions en matière de santé et de sécurité au travail au Maroc.

Partagez cet article :