Après six jours d’échanges et de partage de connaissances, le 34ème Congrès International de Santé au Travail (ICOH 2024) vient de clore ses travaux. Réunissant plus de 1 500 participants venus des quatre coins du monde, l’ICOH 2024 a été le théâtre d’un dialogue entre professionnels, chercheurs, académiciens, décideurs politiques et représentants d’organisations internationales.

Avec plus de 320 présentations issues du continent africain, dont plus de la moitié du Maroc lui-même, l’ICOH 2024 souligne l’engagement de toute une région à contribuer activement à l’avancement des connaissances dans ce domaine crucial.

Au-delà des présentations scientifiques, l’ICOH 2024 a offert un espace pour la collaboration et l’échange d’idées à travers une exposition exceptionnelle, des symposiums, des ateliers et des réunions. Les participants ont eu l’occasion de découvrir les dernières innovations, de tisser des liens précieux et de forger des partenariats stratégiques qui perdureront bien au-delà des frontières de ce congrès.

Un moment phare de cette édition restera le Forum Politique Mondial, qui a mis en lumière les défis pressants liés à la santé et à la sécurité au travail dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Les échanges d’expériences et les stratégies partagées lors de ce forum promettent de catalyser des actions concrètes visant à protéger la santé des travailleurs dans un monde en perpétuelle évolution.

Le Professeur Abdeljalil El Kholti, Président de l’ICOH2024 et de MOHA, et Chef de l’Unité de Santé au Travail, a souligné : « Alors que se referme ce chapitre, nous regardons vers l’avenir avec optimisme et détermination. Que les échanges et les collaborations initiés lors de l’ICOH 2024 continuent d’inspirer des actions concrètes pour garantir un avenir où la santé et la sécurité au travail sont une réalité pour tous ».

Pour sa part, le Professeur Seong Kyu Kang, Président de l’ICOH a indqiéu que la tenue de cet événement à Marrakech témoigne de l’importance croissante accordée à ces questions vitales à l’échelle mondiale : ‘‘ Au cours de cette semaine, nous avons eu l’occasion unique de partager des connaissances, d’échanger des idées et de forger des partenariats stratégiques qui contribueront à façonner l’avenir de la santé au travail. La diversité des perspectives et des expériences représentées ici à Marrakech témoigne de notre engagement collectif envers l’excellence et l’inclusion’’.

A noter que lors du renouvellement des instances de l’ICOH 2024, deux marocains ont été élus membre du Bord International. Le prochain ICOH aura lieu en 2027 à Mumbai et celui de 2030 à Rome.

H.Z

