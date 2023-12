L’Agence Tendansia, spécialiste dans la promotion des talents du spectacle vivant, annonce la présentation de « Santa Claus, le Lutin et le Bonhomme de Neige » en cette période festive de l’année. Ce spectacle magique, conçu pour tous les publics, se déroulera au Studio des Arts Vivants à Casablanca le 16 décembre lors de trois représentations inédites d’1h15 chacune, à 11h, 15h et 17h30.

« Santa Claus, le Lutin et le Bonhomme de Neige » propose une plongée captivante dans l’univers enchanté du Pôle Nord, où comédie, magie, chansons, chorégraphies et illusions s’entremêlent pour offrir un spectacle féérique à la fois aux enfants et à leurs parents. Alors que le Père Noël se prépare à distribuer des millions de cadeaux, certains enfants se verront attribuer un morceau de charbon conçu spécialement par le Croquemitaine… Une aventure palpitante vous attend aux côtés des lutins Tincelle, Tiquemon, Girouette et Galopin.

Tendansia célèbre l’esprit de Noël à travers un spectacle interactif unique. Grâce à une approche immersive et des effets spéciaux scéniques impressionnants, les spectateurs auront l’occasion de vivre une expérience où comédiens, danseurs, chanteurs et mascottes se mêlent harmonieusement à l’audience. Des moments magiques et des souvenirs inoubliables sont promis au cœur de ce spectacle festif, plein de surprises.

