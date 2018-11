PARTAGER Sanofi récompense les travaux de recherche sur le diabète au Maroc

Le groupe pharmaceutique Sanofi a organisé, samedi à Skhirat, la première édition de son prix de recherche en diabète « Sanofi Diabetes Research Awards » pour récompenser trois chercheurs marocains.

Ainsi, le 1er prix est revenu au docteur Zineb Imane du CHU Avicenne de Rabat et le 2ème a été attribué au Pr EL Ansari Nawal, Chef de Service endocrinologie CHU Mohammed VI Marrakech et au docteur Dr EL Ouaradi Nassiba du même service, tandis que le 3eme prix a été remis au Dr Abainou Lahoussine de l’hôpital militaire de Marrakech.

A l’issue d’une démarche médicale sollicitant les professionnels de santé actifs dans l’élaboration et le déploiement des projets de recherches liés à la prise en charge des patients diabétiques au Maroc, trois travaux de recherche médicale dans le diabète ont été primés par un jury d’experts scientifiques marocains sur un total de 37 initiatives soumises par les médecins chercheurs des centres hospitaliers universitaires.

Organisé sous l’égide du ministère de la Santé à l’occasion de la journée mondiale du diabète (14 novembre), cet événement scientifique est le fruit d’une collaboration entre Sanofi Maroc et la société marocaine d’endocrinologie diabétologie et nutrition (SMEDIAN), visant à développer et à promouvoir la recherche médicale et scientifique au Maroc, en particulier dans le diabète.

S’exprimant lors de la cérémonie de remise des prix, le secrétaire général du ministère de la santé, Hicham Nejmi, s’est félicité de cette initiative qui cible une pathologie occupant une place importante dans l’agenda mondiale de la santé en raison de sa progression importante, notant que plus de 2 millions de marocains âgés de 18 ans et plus sont diabétiques dont 50% méconnaissant leur maladie.

Rappelant les piliers du programme national de prévention et de contrôle du diabète axé sur la promotion d’un mode de vie sain, le responsable a souligné que la recherche scientifique contribuera à la diminution du fardeau économique de cette maladie et de ses complications sur le système de santé.

Pour sa part, le Président-Directeur général de Sanofi Maroc, Amine Benabderrazik, a fait part de l’engagement du groupe à soutenir la communauté de la recherche scientifique au Maroc afin de faire progresser les connaissances scientifiques et les mettre au service de traitement pour les patients.

Le président de la SMEDIAN, Hamdoun Lhassani, quant à lui, a mis l’accent sur le rôle de la sensibilisation, l’éducation thérapeutique, la prise en compte des spécificités culturelles ainsi que la recherche scientifique dans la lutte contre cette maladie, rappelant l’implication de la SMEDIAN dans ce sens pour l’amélioration de la vie des diabétiques au Maroc.

Cette rencontre a été également l’occasion de présenter des données et des études quantitatives et qualitatives sur le diabète au Maroc et dans le monde, notamment, l’IDMPS (International Diabetes Management Practices Study », la plus vaste étude d’observation du traitement du diabète chez l’adulte menée dans 51 pays dont le Maroc.

Sanofi, leader du marché pharmaceutique marocain est présent depuis plus de 50 ans. Les activités de Sanofi Maroc concernent l’enregistrement, la production, la distribution et la commercialisation des solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients dans les principaux axes thérapeutiques: diabète et cardiovasculaire, médecine générale, maladies rares, vaccins et santé grand public.

LNT avec MAP