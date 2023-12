Sanlam annonce dans un communiqué de presse lancer le pack « Assur’Auto L’Hemza », une assurance automobile innovante au Maroc. Ce pack offre une couverture plus complète que la simple responsabilité civile (RC), qui est l’assurance de base obligatoire au Maroc. La RC indemnise les dommages causés à autrui mais ne couvre pas les dommages subis par l’assuré en cas de responsabilité dans un accident. Le pack Assur’Auto L’Hemza ajoute des garanties supplémentaires pour seulement 250dh de plus par an.

Ces garanties incluent une protection en cas de collision, bris de glaces, vol, incendie, et offrent également des services d’assistance en cas de panne ou d’accident. Sanlam Maroc propose cette offre pour encourager une meilleure couverture des intérêts des assurés. Elle vise à inclure un plus grand nombre de personnes, en particulier celles habituées à ne souscrire qu’à la RC. Sanlam, avec son réseau d’intermédiaires étendu, offre conseil et accompagnement dans tout le Royaume, y compris dans les zones reculées, renforçant ainsi son image d’assureur innovant et responsable, conclut le communiqué.

LNT avec CdP