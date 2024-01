Sanlam, leader de l’assurance Santé au Maroc, s’associe à Inaya by Groupe Locamed, première agence marocaine d’aide et de soins à domicile, pour proposer des solutions à tous.

Concrètement, explique un communiqué de presse émis à l’occsaion, les assurés Sanlam pourront désormais accéder, directement depuis leur espace client mobile et web, aux services de Inaya leur permettant de trouver des aide-soignants qualifiés, en toute confiance. Ces « garde-malades » professionnels, formés et gérés par Inaya, peuvent accompagner les personnes à différents égards : des gestes du quotidien devenus difficiles avec l’âge ou la maladie (lever, coucher, prise de repas, toilette, sorties), à l’accompagnement dans le cadre de pathologies plus complexes (Parkinson, Alzheimer…), en passant par le support à une hospitalisation à domicile.

A travers ce partenariat, Sanlam confirme d’une part son engagement aux côtés de ses assurés pour les accompagner au mieux dans leur parcours santé, et d’autre part son soutien aux initiatives innovantes impulsées par des start-ups ou entreprises locales prometteuses, conclut le communiqué.

Les assurés Sanlam peuvent retrouver ce nouveau service Santé sur leur application mobile Sanlam Maroc disponible sur les stores Google (https://bit.ly/42wCr5S) et Apple (https://bit.ly/314TMe8), ainsi que sur le site INAYA (https://inaya.ma/).

