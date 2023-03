Le top management de Sanlam, avec à sa tête M. Yahia Chraïbi, Directeur Général, a reçu la presse mardi 14 mars pour la traditionnelle présentation des résultats annuels de la société. Cette présentation était particulière pour le groupe, puisque c’est en 2022 qu’il a changé de nom pour adopter celui du groupe panafricain, « un changement structurel majeur » selon son DG.

Avec ce changement de nom, Sanlam devait se faire de nouveau connaître auprès des Marocains, c’est pourquoi l’année 2022 a été particulièrement marquée par de grandes campagnes de communication auprès du grand public. Plusieurs initiatives ont également vu le jour à destination des partenaires de la société, comme le lancement des plateformes MySanté (grands souscripteurs et intermédiaires santé), Ecosys (experts auto, garagistes, etc.), et Bawaba (avocats partenaires). Adossé au géant sud-africain, Sanlam maintient sa stratégie qui priorise la croissance pérenne et la qualité du service client, souhaitant visiblement faire progresser sa place dans l’écosystème des assurances au Maroc de manière sûre et régulière. Le groupe a conservé, voire renforcé, sa position de leader sur les branches Auto et Santé, et fait ressortir une belle progression de son activité Entreprises. Pour 2023, le groupe est optimiste sur la poursuite de sa croissance, notamment au niveau de l’épargne avec les dispositions de la LF 2023.

Niveau chiffres, à fin décembre 2022, Sanlam Maroc a réalisé un chiffre d’affaires global de 5 955 MDH, en hausse de 5,9% par rapport à fin 2021. Le chiffre d’affaires de l’activité Non-Vie s’est établi à 5022 MDH en hausse de 6,8% par rapport à fin 2021. Le Chiffre d’affaires de l’activité Vie s’élève à 932 MDH en hausse de 1,5% par rapport à fin 2021. Plus précisément, au cours du 4eme trimestre 2022, le chiffre d’affaires Non-Vie a atteint 1 108 MDH, en hausse de 4,5% comparé à la même période de l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires Vie quant à lui s’est élevé à 217 MDH, en hausse de 4,7% par rapport au 4eme trimestre 2021.

Les placements affectés aux opérations d’assurance s’élèvent à 15 699 MDH, en évolution de +0,7% par rapport à fin 2021. A fin décembre 2022, les provisions techniques nettes de la part des cessionnaires évoluent de +1,5% par rapport à fin décembre 2021. Le ratio combiné s’améliore à 98%, mais reste en-dessous des chiffres de 2019.

Ainsi, la Compagnie a dégagé un résultat net de 370 MDH en 2022, contre 360 MDH en 2021, soit une progression de 2,9%. De leur côté, les fonds propres s’élèvent à 4 982 MDH à fin décembre 2022, contre 4 756 MDH en 2021, soit une hausse de 4,8%.

Le Conseil d’Administration de la Compagnie a décidé de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution au titre de l’exercice 2022 d’un dividende de 36 dirhams par action contre un dividende de 35 dirhams en 2021.

