Samsung Electronics a dévoilé, mercredi 17 janvier, en première mondiale, la série Galaxy S24, comprenant le Galaxy S24 Ultra, le Galaxy S24+ et le Galaxy S24, propulsée par la puissante Galaxy AI. Pour l’équipe Samsung, cette nouvelle ère de l’IA mobile redéfinit la connectivité, la créativité et la recherche, offrant des expériences inégalées.

Communication sans frontières avec Galaxy AI

La série Galaxy S24 introduit Live Translate, permettant des traductions bidirectionnelles en temps réel des appels téléphoniques, éliminant les barrières linguistiques. L’outil Interpreter traduit instantanément les conversations en texte, accessible même sans données ou Wi-Fi. Quand au Chat Assist, ce dernier perfectionne les tons conversationnels dans les messages et applications, assurant une communication naturelle.

Expériences créatives et recherche réinventée

ProVisual, alimenté par l’IA, transforme la capture d’image, offrant des performances optiques exceptionnelles avec un zoom jusqu’à 100x. Nightography amélioré et Super HDR garantissent des photos et vidéos éclatantes dans toutes les conditions. Pour sa part, la fonction Circle to Search, une première, permet des recherches intuitives avec un simple geste sur l’écran.

Performance de pointe et securité renforcée

Équipé du Snapdragon 8 Gen 3, la série Galaxy S24 offre une expérience de jeu puissante avec un système de refroidissement optimisé. L’écran Dynamic AMOLED 2X atteint une luminosité maximale de 2 600 nits, assurant des visuels vibrants. Quand à la sécurité, celle-ci est renforcée par Samsung Knox, offrant un contrôle total sur les données pour les utilisateurs.

Engagement environnemental

Samsung innove en utilisant des matériaux recyclés dans la conception, intégrant du cobalt et des éléments de terres rares recyclés. Le Galaxy S24 prolonge la durée de vie du produit avec sept générations de mises à jour du système d’exploitation et sept ans de mises à jour de sécurité. Certifié UL ECOLOGO, l’empreinte carbone est mesurée et vérifiée.

Design et lancement officiel

Le Galaxy S24 Ultra présente un cadre Titanium pour une durabilité accrue, tandis que le Galaxy S24+ prend en charge le QHD+. Disponible à partir du 18 février 2024, la précommande offre un double stockage, un chargeur sans fil et un étui Standing Grip.

La série Galaxy S24 est disponible chez les partenaires agréés et sur samsung.com.

AL

