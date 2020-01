PARTAGER Samira Sitaïl officialise son départ de 2M

La directrice de l’information de « 2M », Mme Samira Sitaïl, a quitté la chaîne après 30 ans de service, a annoncé vendredi la chaîne. Mme Sitaïl, qui avait intégré « 2M » en 1990 en qualité de journaliste-présentatrice, en ressort après un parcours exceptionnel au sein de l’entreprise, indique un communiqué.

Journaliste-reporter à ses débuts, elle signe notamment le premier grand format jamais consacré à la prostitution avec « Les fleurs du Mal » et dirige la première série de grands reportages consacrée aux Marocains du monde, souligne la même source. Journaliste-présentatrice d’émissions de débats comme « L’homme en question », « pour tout vous dire », « édition spéciale » ou encore « invité spécial », elle interroge des chefs d’Etat et d’autres personnalités comme Nelson Mandela, Ban Ki Moon, Hillary Clinton, Shimon Perez, José-Maria Aznar, Macky Sall, François Mitterand ou encore Ibrahim Boubacar Keïta, note-t-on de même source.

Documentariste, elle réalise un film inédit, l’un des plus marquants du paysage audiovisuel marocain, « Mémoires d’exil », dans lequel elle retrace le parcours auquel l’autorité coloniale française avait contraint Feu SM Mohammed V et la Famille Royale en 1953 à Madagascar.

Rédactrice en chef du journal télévisé, elle contribue au développement d’une ligne éditoriale professionnelle et audacieuse qui donne la parole aux Marocains, traite des questions de société souvent tabous et laisse la place au débat contradictoire.

Directrice de l’information depuis mai 2001, et pour répondre aux attentes des téléspectateurs, poursuit le communiqué, elle contribue à former des générations de journalistes, à créer, structurer et organiser des rédactions dans une phase de transition importante de la chaîne qui passait alors d’une chaîne thématique à un modèle généraliste, dans lequel l’information prenait une place grandissante.

Directrice générale adjointe de l’information, elle a également représenté « 2M » et son pays dans de nombreuses manifestations, tant au niveau national qu’international avec un engagement militant sur le continent africain pour lequel elle a contribué à fonder le réseau des femmes journalistes « Les Panafricaines » qui tiendra sa troisième édition les 6 et 7 mars prochain. Lorsqu’elle est nommée par le Roi Mohammed VI en février 2016 comme cheffe du pôle de la presse et de la communication au sein du Comité de pilotage de la Cop22, elle s’investit pour mener à bien cette mission au sein de la plus grande conférence internationale jamais organisée au Maroc.

« Femme d’engagement, elle a dignement représenté la chaîne et porté ses valeurs. D’entre elles, l’intégrité, la rigueur professionnelle, une meilleure visibilité des femmes et des minorités et la fierté d’une identité marocaine plurielle », poursuit le communiqué.

LNT avec CdP