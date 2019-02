PARTAGER Salon Halieutis : Le Sud présente ses atouts

La diversité des ressources halieutiques du Sud du Royaume a été mise en avant lors de la 5ème édition du Salon International Halieutis, qui se tient à Agadir (20-24 février), avec un stand dédié de la Chambre des pêches maritimes de l’atlantique sud.

Les produits maritimes de la région du Sud sont fortement exposés dans ce salon qui constitue une occasion pour faire connaitre au public marocain et étranger ces produits en vue d’encourager la consommation locale du poisson compte tenu de sa valeur alimentaire, a souligné, dans une déclaration à la MAP, le directeur de la Chambre des pêches maritimes de l’atlantique sud Aidi Mohamed Ali Labihi.

« Cet événement se veut également un espace de rencontres et d’échanges entre les professionnels du secteur maritime et de la pêche », a-t-i relevé, notant que c’est aussi une opportunité majeure pour profiter des expériences internationales en la matière.

M. Ali Labihi a, en outre, mis l’accent sur l’importance des nouvelles technologies dans le secteur de la pêche, soulignant la participation remarquée de pays disposant d’une expérience avancée en matière de pêche maritime et d’industrie liée aux produits de la mer, notamment la Norvège, pays invité d’honneur du Salon, .

La Chambre des pêches maritimes de l’Atlantique sud couvre les zones de pêche où opèrent la totalité de la flotte de pêche hauturière, la majorité de la flotte artisanale et une partie de la flotte côtière nationale. C’est également la zone la plus riche en gisements naturels des coquillages et le lieu privilégié pour la pêche sportive.

LNT avec MAP