PARTAGER Le Salon Automotive Meetings Tangier-Med tient sa 6ème édition

Evènement phare de l’industrie automobile marocaine et tribune d’opportunités et d’échange par excellence de la filière, l’Automotive Meetings Tangier-Med a pour objectif de favoriser les partenariats entre donneurs d’ordre, équipementiers et sous-traitants et stimuler l’éclosion d’alliances stratégiques porteuses de progrès et de développement pour le secteur.

La présente édition s’ouvre à l’heure où le secteur réalise de belles performances et concrétise de remarquables avancées. Premier poste d’exportation du Maroc avec 44,5% des exportations industrielles, 66,5 milliards de dhs de chiffres d’affaires à l’export et la plus forte création d’emplois enregistrée (85.000 nouveaux emplois), l’industrie automobile progresse avec célérité et s’achemine vers l’objectif d’atteindre plus de 100 milliards de dirhams à l’export et la production d’un million de véhicule d’ici 2025.

Intervenant lors de la séance d’ouverture, M. Moulay Hafid Elalamy a souligné que le Royaume s’impose comme pionnier africain de la construction automobile et consolide sa position de base mondiale. L’industrie automobile est entrée dans une nouvelle étape de son histoire, marquée par une forte montée en gamme, le développement de nouvelles filières et l’émergence de nouvelles niches d’investissement.

Cet essor remarquable, soutenu par l’installation du premier et du deuxième constructeur ouvre un large champ d’opportunités aux opérateurs du secteur. Ce sont en effet plus de 50 usines Greenfield Equipementiers Rang1 qui sont en cours de construction. Ils assureront la convergence vers les objectifs des écosystèmes : création d’emplois, intégration locale en profondeur, haute performance à l’export.

Pour cette 6ème édition, ce sont plus de 150 opérateurs majeurs de l’industrie automobile provenant de pays de divers continents (Allemagne, Autriche, Corée du Sud, Espagne, France, Inde, Italie, Japon, Malaisie, Maroc, Mexique, Portugal et Roumanie) qui se sont donnés rendez-vous à Tanger. Une ville symbole de l’essor de l’industrie automobile, avec une infrastructure portuaire et industrielle de haut niveau (Port Tanger-Med, complexe industriel Renault Tanger-Med) et un tissu productif mature et dense, comprenant des équipementiers de renommée mondiale.

Renforcement de l’offre de formation en faveur des métiers de l’automobile : signature de 4 conventions pour l’accompagnement en compétences des écosystèmes du secteur

Dans le cadre du renforcement du dispositif de formation, axe stratégique du Plan d’Accélération Industrielle, quatre conventions portant sur l’accompagnement en compétences des écosystèmes automobile ont été signés, lors de l’AMT 2019, par le Gouvernement, l’AMICA, le Groupe PSA Maroc et le Groupe Renault Maroc.

Ces conventions visent l’adaptation de la formation dans certains métiers de l’automobile aux besoins des écosystèmes du secteur. L’objectif est d’accompagner la dynamique que connaît l’industrie automobile en mettant à la disposition des opérateurs une offre de main-d’œuvre qualifiée qui s’adapte à la demande générée par le secteur.

Il s’agit des conventions suivantes :