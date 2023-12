Inauguré mardi par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, l’Incubateur Digital Solidaire (IDS) de Salé est un établissement de nouvelle génération axé sur le numérique, s’inscrivant dans le cadre des programmes d’action de la Fondation pour l’inclusion économique des jeunes défavorisés.

Ce centre offre un programme d’incubation de 12 à 18 mois pour accompagner la création et le développement de projets numériques, ainsi qu’une formation certifiante complète de 6 à 12 mois dans les domaines du numérique (digital), de l’entrepreneuriat (gestion d’entreprises) et des compétences interpersonnelles (soft-skills).

L’IDS, reflétant les nouvelles méthodes de travail et les outils digitaux, met à disposition un espace de travail collaboratif et de formation moderne pour les jeunes de 18 à 40 ans issus de milieux défavorisés et ayant une maîtrise technique de leur projet. Le recrutement s’est fait via le site www.ids.org.ma et après une sélection finale en commissions.

Avec une capacité d’accueil de 100 TPE en incubation et 50 jeunes en formation, l’IDS accueillera pour sa première année 40 TPE dans des secteurs tels que le marketing digital, l’e-commerce, le développement web et mobile, les plateformes digitales, l’audiovisuel et les IOT, ainsi que 50 jeunes en formation certifiante en marketing digital et en coding.

Mourad Gourouhi, responsable de projet à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a déclaré que l’IDS a été lancé pour exploiter les capacités numériques et entrepreneuriales des jeunes, dans le cadre de la lutte contre la précarité.

M. Gourouhi a aussi souligné que le centre, équipé de diverses infrastructures dont un espace d’incubation, un FabLab / DigiLab et des salles de réunion, vise à promouvoir l’action solidaire et participative entre toutes les catégories bénéficiaires.

Hicham Belaziz, directeur de l’IDS, a indiqué que ce centre d’innovation est l’un des nouveaux établissements lancés par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité. Il accompagne les jeunes entreprises numériques pendant 18 mois et propose des formations en partenariat avec l’OFPPT et la Coopération allemande (GIZ).

Khadouj Medrek, directrice exécutive du Réseau des Centres des Petites Entreprises Solidaires, a expliqué que l’objectif du centre est de promouvoir l’entrepreneuriat numérique et de faire de la digitalisation un moteur pour l’inclusion économique des jeunes.

Le projet, situé sur une superficie de 10.000 m2, a été réalisé grâce à un partenariat financier avec le Conseil Régional de Rabat–Salé–Kénitra et la collaboration de plusieurs institutions et acteurs du secteur numérique.

