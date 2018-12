PARTAGER Salé : Démantèlement d’une cellule de passeurs

La Brigade de la police judiciaire de Salé a réussi, sur la base d’informations fournies par les services de la Direction générale de surveillance du territoire, à mettre en échec, vendredi soir et samedi matin, une tentative d’émigration illégale et procédé au démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans les opérations d’émigration clandestine. Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les investigations menées dans le cadre de cette affaire ont permis d’appréhender huit personnes impliquées dans l’organisation d’opérations de l’émigration clandestine et intermédiation ainsi que 13 candidats originaires de différentes villes, précisant que ces derniers ont versé aux membres de ce réseau des sommes d’argent variant entre 15.000 et 20.000 dh.

Les investigations et les perquisitions effectuées par les services de sûreté ont permis également la saisie de quatre voitures utilisées pour le transport des candidats à l’émigration clandestine de différents endroits vers les lieux de départ des embarcations, ainsi que de sommes d’argent en devises nationale et étrangères, outre un gilet de sauvetage, des téléphones portables et 150 litres de carburant, ajoute le communiqué.

Les organisateurs de ces opérations d’émigration clandestine ainsi que les 8 intermédiaires ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, poursuit la DGSN, notant qu’il a été procédé également à l’audition des candidats à l’émigration, et ce en vue d’élucider toutes les circonstances de cette affaire et de déterminer toutes les personnes impliquées.

LNT avec MAP