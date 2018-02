PARTAGER Salé : Démantèlement d’un réseau spécialisé dans le « hrig »

La brigade de la police judiciaire de la ville de Salé a démantelé, samedi soir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de surveillance du territoire, un réseau criminel s’activant dans l’escroquerie et l’organisation de l’émigration clandestine.

Les procédures de l’enquête ont permis l’arrestation de quatre suspects, à savoir deux organisateurs de l’émigration clandestine, un chauffeur et un marin, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L’enquête a permis aussi la découverte de 21 candidats à l’émigration clandestine, dont quatre femmes et deux enfants, entassés dans un appartement situé dans le quartier de Sidi Moussa à Salé, précise la même source. Les investigations ont révélé, en outre, que les membres de ce réseau criminel ont regroupé les candidats issus de plusieurs villes marocaines dans l’appartement, en attendant de les transporter à partir de la côte de la ville de Salé à l’aide d’une embarcation qui a été saisie, et ce en contrepartie d’un montant estimé à 12.000 DH pour chaque candidat, explique le communiqué. Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et identifier tous les complices soupçonnés d’être impliqués dans ce réseau criminel.

LNT avec MAP