Le Premier congrès « 5G Event Morocco » s’est ouvert, mercredi à Salé, avec la participation d’une pléiade d’experts marocains et étrangers reconnus dans ce domaine. Cet évènement de deux jours sur l’écosystème 5G se propose « d’offrir une plateforme unique et exceptionnelle d’échange aux participants nationaux et internationaux, pour discuter et analyser la technologie de l’avenir en invoquant ses aspects économiques, sociaux et techniques et proposer de précieuses recommandations afin de transformer les réseaux d’aujourd’hui en ressources de demain ».

Intervenant à cette occasion, le président du Conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra, Rachid El Abdi, a souligné que dans le cadre de la révolution digitale, la région de Rabat-Salé-Kénitra a signé une convention de partenariat avec la Wilaya de la Région de Rabat Salé Kenitra, l’Université Mohammed VI Polytechnique, la Fondation MAScIR et avec d’autres partenaires pour la réalisation du Projet « Irfane Smart City”, afin de créer une plateforme technologique de haut niveau permettant ainsi d’améliorer la qualité de vie dans la ville de Rabat.

Il s’agit également d’optimiser l’allocation des ressources énergétiques et en eau au sein de cet espace, de promouvoir le « Made in Morocco” grâce à l’adoption de solutions basées sur des technologies développées et industrialisées localement mais aussi de mettre en place une solution modulaire, évolutive et facilement extensible, a-t-il relevé. Le projet « Irfane Smart City », a-t-il poursuivi, consiste à doter le quartier Al Irfane d’une plateforme technologique lui permettant d’y déployer des services intelligents dans le but d’améliorer la qualité de vie et le confort des étudiants, travailleurs, résidents et visiteurs. Et d’ajouter que l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication est indispensable notamment pour optimiser les processus, et ainsi faire face à la concurrence. La digitalisation au sens large du terme permet de développer des opportunités dans tous les secteurs, a-t-il soutenu. À l’instar de l’urbanisation galopante, les villes du monde se transforment rapidement et deviennent de plus en plus “smart”. Au Maroc, la mutation est en cours, la transition digitale vers le concept “smart city” est amplement sollicitée et considérée comme une solution permettant de mieux repenser les territoires, depuis la conception jusqu’à l’usage, a-t-il tenu à préciser.

Selon lui, la transformation digitale est devenue une fenêtre d’opportunité pour le développement de nos territoires.

Rabat-Salé-Kénitra est l’une des régions vitrines du Royaume. Avec des potentialités économiques importantes, elle est considérée comme l’un des territoires les plus prometteurs pour le Maroc en raison de ses atouts, a souligné M. El Abdi.

Pour sa part, le président du “5G Event Morocco”, Jlil Tibari, a fait remarquer que le l’organisation de cet événement est une réussite en elle-même puisque ce congrès ambitionne d’être le point de départ pour le lancement de cette technologie.

Cet événement, a expliqué M. Tibari, vise à contribuer au développement du climat des affaires relatifs à l’écosystème de la 5G en présentant des business modèles innovants et en apportant une expertise et un apport technique précieux aux acteurs de l’écosystème 5G. De son côté, le président de la mission 5G industrielle auprès du ministre chargé du numérique en France, Philippe Herbert, a relevé que ces deux jours de débats vont permettre d’examiner en quoi la 5G et ses challenges en matière de l’industrie sont intéressants et importants et essentiels et d’autres secteurs.

Tout en formulant le souhait que cet échange soit un pas vers le démarrage de la 5G industrielle au Maroc et en Afrique, « parce qu’il y a du potentiel dans ce domaine », l’expert français a relevé que « d’autres paramètres interviennent en matière de la 5G industrielle, par rapport à 5G grand public, notamment dans la manière de concevoir un réseau tel un système nerveux de process industriel comme les éléments essentiels le temps réelle, le temps de latence et le temps de réaction (Robot, outils et machines…) mais aussi une sécurité plus importante ».

Le congrès est organisé par BEAMTEL Maroc, leader en matière d’innovation dans le secteur des technologies, notamment la 5G, l’Internet des objets et les technologies de l’information et de la communication.

Deux jours durant, les experts nationaux et internationaux vont aborder plusieurs thématiques notamment des solutions et « business model » de la 5G, l’écosystème de la 5G au service de l’industrie numérique et de l’industrie automobile au Maroc ainsi que le stockage des données et de la souveraineté numérique.

L’écosystème de la 5G au service de la santé et la 5G et la cyber-sécurité des transactions seront également débattus.

LNT avec MAP

Partagez cet article :