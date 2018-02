par Imane Jirrari |







Salafin dévoile sa nouvelle identité visuelle et fête ses 20 ans d’expertise. Pour fêter l’événement, l’entreprise a organisé une conférence de presse, jeudi 15 février, à Casablanca, pour mettre en lumière sa nouvelle stratégie.

La transformation digitale, l’objectif futur

L’entreprise s’est fixée de nouveaux objectifs à l’horizon 2020, s’articulant autour de la transformation digitale, de nouveaux défis de croissance et le renforcement de la relation client. « Depuis 20 ans, les équipes Salafin ont démontré leur engagement et savoir-faire au service de la satisfaction de nos clients. Aujourd’hui, si nous faisons évoluer notre marque, c’est pour prendre de nouveaux engagements vis-à-vis de nos clients et partenaires, afin de leur offrir l’expertise et l’innovation », a déclaré Aziz Cherkaoui, Président du directoire de Salafin.

« Notre identité visuelle est donc un reflet de ces changements, de cette évolution globale, interne et externe, dans laquelle nous nous inscrivons pleinement », a ajouté le président. La signature, qui se veut porteuse des valeurs de la marque, met en avant la confiance : « Comptez sur nous ». La nouvelle identité visuelle de Salafin utilise la perle du logo de BMCE Bank of Africa, un rappel de la position qu’occupe la filiale au sein du groupe. Le choix des couleurs rouge-oranger a pour objectif de s’éloigner des territoires colorimétrique du secteur ( bleu utilisé sur l’ancien logo).

Le pôle digital représente un plan entier de la stratégie de développement de Salafin. L’organisme de crédit cible l’installation fluide et progressive de la digitalisation autour de 4 principaux axes : la digitalisation de l’expérience client à travers le renouvellement de ses interfaces, ses outils de relation client en ligne, le redesign de ses process et le pilotage drivé par la data pour mieux gérer ses parcours clients omni-canaux.

90% des clients Salafin trouvent l’offre de produits adaptée à leurs besoins

À l’occasion de son 20e anniversaire, Salafin a initié une étude d’envergure pour faire le point sur la satisfaction de ses client sur l’ensemble des parcours, de la demande d’informations à la clôture d’un dossier de crédit. Elle a ainsi diligenté le cabinet LSM-CSA pour mener une étude objective, selon les standards internationaux, qui s’est effectuée sur un échantillon représentatif de 522 personnes clientes et non clientes de Salafin.

422 clients se sont prononcés sur les différentes étapes des parcours d’informations, de souscription, et d’après-vente proposés par Salafin. L’enquête démontre que 90% des clients trouvent l’offre de produits adaptés à leurs besoins, tandis que 80% sont satisfaits des conditions de financement. 96% des clients sont satisfaits de la qualité de l’accueil en agence, selon l’enquête.

Filiale du Groupe BMCE Bank of Africa, Salafin a réalisé un résultat net annuel de 138.5 MDH en 2016, et un taux de croissance annuel de 10.6%. L’entreprise affiche un ratio de rentabilité de 19%, avec une rentabilité de 21,6%. Rappelons enfin que Salafin a fait son entrée en bourse, le 31 décembre 2007.

