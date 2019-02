PARTAGER Sajid : L’économie sociale et solidaire emploie plus de 600.000 collaborateurs

L’économie sociale et solidaire emploie au Maroc plus de 600.000 collaborateurs, a indiqué lundi, à Marrakech, le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, Mohamed Sajid.

Intervenant à la cérémonie d’ouverture de la Conférence internationale sur le développement des coopératives au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), un événement placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, M. Sajid a aussi fait savoir que plus de 20.000 coopératives opèrent dans le secteur de l’économie sociale et solidaire dans les secteurs traditionnels tels que l’agriculture, l’Artisanat et la pêche maritime, mais aussi dans de nouveaux secteurs tels que les services, dont l’habitat et l’enseignement.

En dépit de ce saut qualitatif et quantitatif réalisé depuis l’adoption d’une stratégie dynamique dans le domaine, M. Sajid a souligné que le gouvernement aspire à augmenter la contribution de ce secteur au Produit intérieur brut (PIB), à l’instar de l’Europe, où cette économie contribue à hauteur de 10% au PIB et en Inde où ce secteur emploie près de 250 millions de collaborateurs.

Le ministre a, dans ce contexte, fait observer que la région Marrakech-Safi compte parmi les régions les plus dynamiques dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, relevant que SM le Roi Mohammed VI accorde une attention particulière à ce secteur compte tenu de sa contribution à résorber le chômage et à intégrer les femmes et les jeunes dans la vie socioprofessionnelle.

Pour sa part, la Secrétaire d’Etat chargée de l’artisanat et de l’économie sociale, Mme Jamila El Moussali, a souligné que l’économie sociale et solidaire représente une réponse adéquate aux défis auxquels sont confrontés aujourd’hui les systèmes économiques mondiaux ainsi qu’aux contraintes liées à la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD).

Le Maroc considère ce secteur comme un chantier stratégique dans lequel le gouvernement a pris plusieurs mesures visant à le valoriser, le promouvoir et à garantir sa pérennité, a-t-elle ajouté, indiquant que le gouvernement œuvre à institutionnaliser cette économie étant donné qu’elle représente une réponse adéquate aux problèmes de l’emploi des jeunes et de l’intégration des femmes dans la vie socioprofessionnelle et la lutte contre la pauvreté.

Mme El Moussali a, par ailleurs, noté que le Maroc est parmi les pays arabes où le secteur des coopératives est très dynamique, faisant savoir que le Royaume compte 50 % du nombre global des coopératives dans le monde arabe.

Et d’indiquer que la stratégie de la promotion de ce secteur au Maroc est en cours de finalisation de même que le gouvernement est en cours d’élaboration d’une loi-cadre qui représentera un saut qualitatif sur la voie de l’institutionnalisation de cette économie.

Après avoir relevé que l’avenir des pays réside dans la mise à niveau de ce secteur, M. El Moussali a appelé à plus de coopération arabe en la matière et à davantage de réseautage à même de favoriser son institutionnalisation.

Le vice-président de l’Alliance coopérative internationale (ACI) et président de l’Alliance pour l’Afrique, Japheth Anavila Magomere, a, de son côté, fait remarquer que les coopératives, qui apportent une grande valeur ajoutée à l’économie des pays et au développement ainsi qu’à l’intégration des communautés locales, font face en Afrique en premier lieu au problème d’accès aux financements, relevant que l’économie sociale et solidaire offre de grandes potentialités pour le développement du continent africain.

Organisée par le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et l’Office du développement de la coopération, sous le thème « Encourager le partenariat entre les coopératives et renforcer l’action collective en vue d’atteindre les objectifs de développement durable », la Conférence internationale sur le développement des coopératives au Moyen-Orient et en Afrique du Nord connait la participation de plus de 200 acteurs regroupant les membres de l’ACI avec ses bureaux régionaux, des représentants d’organisations et d’agences de développement, de coopératives et de réseaux de la société civile de 14 pays.

Initiée en partenariat avec l’ACI pour l’Afrique, l’ACI pour l’Asie et le Pacifique et l’ACI pour l’Union européenne, cette rencontre vise à identifier la réalité des coopératives dans la région MENA, de définir une vision et une stratégie communes pour le développement des coopératives dans cette région et de promouvoir les échanges économiques et d’expériences entre elles.

Les participants discuteront de l’environnement institutionnel et juridique des coopératives dans la région MENA, des coopératives et du climat des affaires dans la région ainsi que de leur rôle dans la mise en œuvre de l’agenda 2030 pour le développement durable.

Cette rencontre offre aussi l’opportunité pour présenter la riche expérience marocaine dans ce domaine à travers des visites de terrain à plusieurs coopératives de la région Marrakech-Safi.

Les recommandations de ce forum international constitueront une feuille de route pour le développement du mouvement coopératif dans la région MENA.

Fondée en 1895 dans le but d’intégrer les principes coopératifs et souligner le rôle des coopératives dans le développement, l’ACI est la plus grande et ancienne ONG, qui regroupe 113 organisations coopératives et plus d’un milliard de collaborateurs de 109 pays.

LNT avec Map