Dix-sept films marocains et étrangers sont en lice au festival ’’Cinéma sans frontières’’ de Saïdia, dont la 9-ème édition s’est ouverte mercredi soir au palais des festivals.

La première soirée de cette manifestation cinématographique de quatre jours (28 -31 août), initiée par l’Association Al Amal pour la cohabitation et le développement, a été marquée par la présentation des membres du jury de cette édition et par la projection du long métrage ’’Les divorcées de Casablanca’’ de son réalisateur Mohamed Ahed Bensouda.

Au total, 17 films (6 longs métrages et 11 courts métrages) représentant le Maroc ainsi que d’autres pays arabes, africains et européens, sont en lice pour s’adjuger l’un des prix de cette édition, a fait savoir le directeur du festival, Ben Youness Bahkani.

Il s’agit des prix de la meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleurs acteur et actrice et du jury, en sus du Grand Prix « La Perle Bleue » du long métrage, et du « Prix de l’Orange » du court métrage, a-t-il précisé dans une déclaration à la presse.

Le jury de cette édition est présidé par le réalisateur et producteur marocain Saâd Chraïbi, aux côtés du réalisateur égyptien Saad Hendawi, du journaliste-animateur Ali Hassan et de l’écrivaine marocaine Latifa Baka.

Le programme de ce festival comporte aussi des rencontres et ateliers autour de questions culturelles et sociales, dont ’’la place du cinéma arabe à l’ère des réseaux sociaux’’, ’’entre le cinéma marocain et le cinéma égyptien’’ et ’’l’écriture cinématographique’’, a complété M. Bahkani.

Ce festival vise à développer et à améliorer l’accès à la culture cinématographique dans la région de l’Oriental, en particulier à Saïdia, et à promouvoir les valeurs de tolérance, de cohabitation et d’ouverture sur l’autre.

Le cinéma est un véritable levier de rapprochement et de découverte de l’autre, estiment les organisateurs, ajoutant que cet événement ambitionne de mettre en avant la créativité marocaine, de contribuer au rayonnement de la culture et de l’art dans la ville de Saïdia et de conforter son attractivité touristique.

Selon eux, les projections programmées constitueront une opportunité pour les habitants et les visiteurs de la perle bleue de la Méditerranée de rencontrer des cinéastes marocains et étrangers et des invités du monde de la culture, de l’art et des médias.

Lors de cette édition, le festival rendra hommage au réalisateur Saâd Chraïbi, à l’actrice Saadia Azgoun et à l’écrivain et scénariste Abdelilah Hamdouchi.

Cet évènement dédié au 7ème art est organisé avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, du Centre cinématographique marocain (CCM), de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, de la préfecture de la province de Berkane, ainsi que d’autres partenaires.

LNT avec Map

