Sahara marocain : Ouverture à Marrakech de la conférence UA-ONU

Les travaux de la Conférence ministérielle africaine sur l’appui de l’Union Africaine (UA) au processus politique des Nations Unies sur le différend régional au sujet du Sahara marocain, ont été ouverts, lundi à Marrakech, avec la participation de 37 pays africains issus des cinq sous-régions du Continent.

Cette Conférence vise à exprimer le soutien à la Décision Assembly/AU/Dec.693 (XXXI), adoptée lors du 31ème Sommet de l’UA, tenu les 1 et 2 juillet 2018 à Nouakchott (Mauritanie). Une décision qui réaffirme l’exclusivité des Nations Unies dans l’examen du différend régional au sujet du Sahara marocain.

La Décision 693 sur le rapport du Président de la Commission sur la question du Sahara a « établi un mécanisme africain comprenant la Troïka de l’Union Africaine à savoir les Présidents sortant, en exercice et entrant de l’UA, ainsi que le Président de la commission, pour apporter un soutien efficace aux efforts conduits par les Nations Unies ». Elle a consacré la primauté du processus onusien dans la gestion de la question du Sahara, en excluant tout processus parallèle.

Malgré cette avancée décisive qui installe un climat de sérénité au sein de l’UA, certaines actions cherchent à contrarier l’esprit de la lettre de la Décision 693. C’est en réponse à ce contexte que s’inscrit la Conférence ministérielle africaine sur l’appui de l’UA au processus politique des Nations Unies sur le différend régional au sujet du Sahara marocain, organisée par le Royaume à Marrakech.

Cette Conférence ministérielle africaine sera aussi l’occasion de réaffirmer le consensus africain autour de la Décision 693, et de témoigner activement de l’appui africain au processus politique en cours dans le cadre des Nations Unies en vue d’une solution politique réaliste, pragmatique et durable à la question du Sahara, qui repose sur le compromis.

Elle a aussi pour objectif de conforter l’esprit et la lettre de la Décision 693 de la Conférence de l’UA, et de réaffirmer l’attachement de l’Union au processus onusien.

Cet attachement ressort de la Décision 693, qui exprime un choix éclairé des Chefs d’Etat et de Gouvernement, soucieux de prévenir les clivages et les divisions parmi les pays africains frères, et de les rassembler autour des efforts des Nations Unies.

L’objectif du Royaume du Maroc est donc de rassembler et d’unir autour du respect de l’esprit et de la lettre de la décision de Nouakchott, en évitant la cristallisation de divisions internes pouvant compromettre la résolution du conflit régional et nuire à la stabilité, la cohésion et l’efficacité de l’Organisation.

La tenue de cette Conférence s’inscrit ainsi dans la vision sage et éclairée des Etats africains en vue du renforcement de l’unité du Continent et du rejet de toute tentative de le dévier de ses priorités urgentes en matière de développement humain durable, d’intégration régionale et de prospérité de ses citoyens.

Depuis son retour à l’UA, le Maroc a, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, inscrit son action, selon une approche inclusive et fédératrice, dans le cadre d’implémentation d’initiatives et de projets structurants et impactants en termes de développement humain et économique (migration, environnement, emploi des jeunes, paix et sécurité, etc …) au service du leadership de l’Afrique et de ses citoyens.

LNT avec Map