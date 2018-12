PARTAGER Sahara marocain : Bourita et Hilale à la tête de la délégation marocaine se rendant à Genève

Une délégation marocaine se rendra, à Genève les 5 et 6 décembre 2018, pour participer à « une table ronde » au sujet du différend régional sur le Sahara marocain, indique lundi le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Cette participation fait suite à l’invitation de l’Envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU, M. Horst Köhler, adressée le 28 septembre et le 23 novembre 2018, au Maroc, à l’Algérie, au « polisario » et à la Mauritanie, précise le ministère dans un communiqué.

La délégation marocaine conduite par M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères de la Coopération internationale, comprendra M. Omar Hilale, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies à New York, M. Sidi Hamdi Ould Errachid, président de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, M. Ynja Khattat, président de la région Dakhla-Oued Eddahab et Mme Fatima Adli, acteur associatif et membre du Conseil municipal de Smara, souligne le ministère.

LNT avec agences