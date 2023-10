Le Royaume du Maroc se félicite de l’adoption, lundi, par le Conseil de Sécurité de l’ONU de la résolution 2703 relative à la question du Sahara marocain, qui intervient dans « un contexte marqué par la poursuite de la dynamique positive que connaît le dossier, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste », indique le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

La résolution 2703 renouvelle le mandat de la MINURSO pour une année, jusqu’à fin octobre 2024.

Dans un communiqué, le ministère souligne que le soutien international grandissant de près d’une centaine de pays à l’Initiative Marocaine d’Autonomie, l’ouverture à Laâyoune et à Dakhla de plus d’une trentaine de Consulats Généraux, la non-reconnaissance de plus de 84% des Etats membres de l’ONU de l’entité fantoche, ainsi que l’essor économique et social de la région dans le cadre du Nouveau Modèle de Développement pour les Provinces du Sud confortent, en effet, l’approche préconisée par le Royaume dans le traitement de cette question.

C’est dans ce contexte que le Conseil de Sécurité, à travers la résolution d’aujourd’hui, conforte sa démarche au sujet de la question du Sahara marocain, aussi bien au niveau de l’identification des parties, la consécration du cadre du processus, que de la confirmation de sa finalité, affirme la même source.

La résolution, poursuit le communiqué, a identifié clairement les parties au processus politique, qui doivent assumer leur responsabilité politique, juridique et morale dans la recherche d’une solution définitive au différend régional sur le Sahara marocain. Elle cite en particulier l’Algérie à six reprises, soit autant de fois que le Maroc, confirmant que l’Algérie est bel et bien la partie principale à ce différend artificiel.

De même, affirme le ministère, la nouvelle résolution consacre les tables rondes comme seul cadre du processus politique, avec notamment la participation de l’Algérie, partie prenante directement interpellée.

Enfin, le Conseil de Sécurité a confirmé que la solution politique définitive ne peut être qu’une « solution politique réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis », précise la même source, relevant que ces paramètres sont de nouveau couplés à l’appui du Conseil de Sécurité à l’Initiative Marocaine d’Autonomie, qualifiée de « sérieuse et crédible ».

Il est important de relever, dans ce cadre, que plusieurs pays à travers le monde expriment clairement leur soutien à cette Initiative comme base incontournable de toute solution à ce différend régional.

Par ailleurs, la nouvelle résolution a adressé un rappel à l’ordre au « polisario » concernant ses violations et ses restrictions sur la liberté de circulation de la MINURSO, fait remarquer le communiqué, notant qu’elle a demandé de nouveau à l’Algérie de permettre l’enregistrement des populations des camps de Tindouf.

Fort de ses acquis et de la constance de l’approche du Conseil de Sécurité, le Royaume du Maroc, comme l’a réaffirmé SM le Roi Mohammed VI, demeure pleinement engagé pour appuyer les efforts du Secrétaire Général de l’ONU et son Envoyé Personnel visant la relance du processus des tables rondes, en vue de parvenir à une solution politique, basée sur l’Initiative Marocaine d’Autonomie et dans le strict respect de l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale du Royaume, conclut le communiqué.

De son côté, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, a affirmé, lundi à New York, que la résolution 2703 du Conseil de sécurité de l’ONU sur la question du Sahara marocain conforte la vision et le choix stratégiques de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de la négociation, le règlement pacifique des différends et la politique de la main tendue.

« Cette résolution conforte la vision et le choix stratégiques de Sa Majesté le Roi, en faveur de la négociation, le règlement pacifique des différends et la politique de la main tendue, et ce conformément au Chapitre VI de la Charte des Nations Unies et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité », a souligné M. Hilale lors d’une conférence de presse tenue à l’issue de l’adoption par le Conseil de cette résolution prorogeant d’un an le mandat de la MINURSO.

Se félicitant de l’adoption de ce texte qui marque un jalon additionnel dans l’édifice onusien pour le règlement définitif de ce différend régional entre deux pays voisins, le Maroc et l’Algérie, l’ambassadeur a relevé que la résolution 2703 consacre la sagesse et la clairvoyance collectives du Conseil de sécurité, garant de la paix et de la sécurité dans le monde, pour mettre fin à ce problème résiduel de la guerre froide.

“Ce faisant, le Conseil s’est basé non seulement sur le droit et la légalité internationales, mais également sur le réalisme, le pragmatisme et le compromis”, a-t-il expliqué, tout en exprimant ses remerciements à l’endroit du penholder, les Etats Unis, pour leurs efforts inlassables pour la présentation et la négociation de cette résolution.

M. Hilale a fait observer qu’à travers cette résolution, les membres du Conseil de sécurité ont soclé les sept fondamentaux pour régler ce différend, en affirmant premièrement la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie, en tant que seule solution sérieuse et crédible à ce différend, précisant qu’en cela, le Conseil de sécurité rejoint non seulement le Maroc, mais plus d’une centaine de pays à travers le monde qui soutiennent cette initiative, dans le plein respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale du Royaume.

En vertu de cette résolution, le Conseil de sécurité réitère également les paramètres de la solution de la question du Sahara marocain, qui ne peut être que politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis. “Ce faisant, le Conseil, n’en déplaise à l’Algérie et son proxy le +polisario+, a signé le 28ème acte de décès du prétendu référendum, enterré depuis plus de deux décennies”, a expliqué M. Hilale.

Pour l’ambassadeur, le Conseil de sécurité reconfirme, dans sa nouvelle résolution, le rôle de l’Algérie en tant que principale partie prenante à ce différend, en la citant à cinq reprises et en lui demandant d’élaborer sa position afin de progresser vers une solution.

Il a, de même, relevé que l’instance onusienne consacre aussi le cadre des tables rondes, avec ses quatre participants, en tant que voie unique pour mener le processus politique, soulignant que le Conseil a complètement ignoré le refus de l’Algérie de reprendre sa place à la table ronde.

Par la même occasion, M. Hilale a indiqué que le Conseil de sécurité a exprimé sa profonde inquiétude à l’égard de la rupture du cessez-le-feu par le groupe séparatiste armé “polisario”, qui a été une nouvelle fois sommé de respecter la liberté de mouvement et de réapprovisionnement de la MINURSO.

Le Conseil de sécurité s’est, par ailleurs, félicité des réalisations du Royaume dans le domaine de la promotion et la protection des droits de l’Homme dans son Sahara, a indiqué l’ambassadeur, notant que le Conseil désavoue ainsi les allégations fallacieuses de l’Algérie et de son proxy polisarien.

Et M. Hilale de poursuivre que le Conseil de sécurité appelle dans sa 13ème résolution consécutive à l’enregistrement des populations séquestrées dans les camps de Tindouf et exhorte, une nouvelle fois, les organisations humanitaires internationales à suivre les pratiques onusiennes dans l’acheminement et la délivrance de l’aide humanitaire, afin de prévenir son détournement par le “polisario” et les responsables algériens.

L’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU n’a pas manqué de faire part de ses remerciements à l’adresse des membres du Conseil pour leur contribution “constructive” et leur vote en faveur de cette résolution qui proroge jusqu’au 31 octobre 2024 le mandat de la MINURSO.

LNT avec Map

